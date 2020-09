Warframe reducirá considerablemente su tamaño de instalación

Mientras que los juegos van aumentando de tamaño con cada actualización que va pasando. Warframe, el impresionante juego gratuito de Digital Extremes, ha anunciado que reducirá su tamaño de instalación en el próximo parche.

De acuerdo a una publicación en los foros del juego, los jugadores ahorrarán 6.6 GB de tamaño en el futuro, con una meta total de 15 GB. No obstante, este primer parche requiere que los usuarios instalen más de 6 gigas adicionales para que el sistema pueda reemplazar las texturas con el peso reducido.

En la escala de los grandes devoradores de discos duros, Warframe está muy al fondo de la lista con apenas 46 GB. Comparado con los 130 GB que consume Fortnite, que es otro juego gratuito, la diferencia es notable. Y no hablemos de lo que come ahora Call of Duty.

Esto ayuda, sobre todo, a los usuarios de discos de estado sólido. Aunque la velocidad de carga es notablemente mayor, el espacio de almacenamiento es limitado para el precio que es ofrecido por una de estas unidades.

Digital Extremes dice que estas actualizaciones de reducción se llevarán a cabo durante el resto del 2020 y otras plataformas estarán incluidas, pero con una prioridad menor para enfocarse en PC.

Vía: Polygon