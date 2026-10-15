Warhammer 40000: Boltgun 2 – Reseña (PC)

La franquicia Warhammer 40,000, con Boltgun 2, continúa incrementando su presencia en el subgénero conocido como boomer shooter, el cual rescata la jugabilidad y la estética de las obras clásicas de disparos en primera persona de la década de 1990 como DOOM, Quake, Dark Forces o Heretic. Ahora, tres años después del lanzamiento de la primera entrega, Auroch Digital regresa con Warhammer 40000: Boltgun 2.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Warhammer 40.000: Boltgun 2. Seguir

Una historia directa y sencilla

Warhammer 40,000: Boltgun 2 nos sitúa inmediatamente al final de los acontecimientos del primer juego. Las fuerzas del Caos, encabezadas por el señor demoníaco y hechicero herético Vashtorr, están sembrando la destrucción a lo largo de diversos mundos bajo el dominio del Imperio. Para hacer frente a esta amenaza, el veterano Marino Espacial, Malum Caedo, regresa al campo de batalla con el objetivo de purgar a los herejes.En esta ocasión, no está solo. Ya que, a él se le une como segunda protagonista la Hermana de Batalla Nyra Veyrath. Ella es una guerrera dedicada a erradicar a los demonios en nombre del Dios Emperador.

La historia de Warhammer 40000: Boltgun 2 es bastante sencilla y sirve como una justificación directa para situar al jugador en combate. Además, el juego en ningún momento detiene el ritmo del combate mediante conversaciones complejas o árboles de diálogo con ramificaciones. Sin embargo, a diferencia del primer título, Warhammer 40000: Boltgun 2 prescinde por completo de escenas cinematográficas explicativas o menciones a otros juegos de la franquicia. La trama queda relegada a un segundo plano. Aunque existe la posibilidad de elegir rutas y misiones en una campaña ramificada, los dos personajes jugables no interactúan directamente ni desarrollan una narrativa entrelazada dentro de las misiones, funcionando principalmente como avatares seleccionables con la misma conclusión argumental general.

Guerra sin cuartel

A diferencia de la linealidad estricta y de las arenas cerradas predominantemente horizontales del primer título. La campaña de Warhammer 40000: Boltgun 2 cuenta con una estructura ramificada donde podemos seleccionar qué rutas o misiones abordar. Además, durante la campaña hay en ocasiones capítulos opcionales con coleccionables o potenciadores ocultos. No obstante, este sistema de elección de ruta resulta parcialmente limitado, ya que ciertas misiones son obligatorias y aproximadamente la mitad de los escenarios se repiten si se realiza una segunda partida para probar al otro personaje.

Los diseños de los niveles abarcan naves espaciales, instalaciones imperiales, zonas industriales, ciudadelas en llamas con magma, fábricas de tanques, estructuras giratorias y pantanos corroídos por la influencia de la deidad Nurgle. Durante las misiones encontramos secciones de plataformas, interacción con grúas y saltos sobre trenes en movimiento, además de fases donde es necesario solicitar extracción mientras se contiene el avance de hordas de enemigos.

Dos estilos de juego

El arsenal y las mecánicas varían considerablemente según el personaje seleccionado. Malum Caedo se comporta como un tanque. Ya que, su movimiento es más lento, cuenta con una alta resistencia, es capaz de soportar grandes cantidades de daño y regenerar salud. Además, Malum posee habilidades como la embestida de hombro para arrollar enemigos, ataques con la espada sierra y el uso de granadas de fragmentación. Su armamento incluye escopetas, armamento pesado y piezas de artillería.

Por otra parte, Nyra Veyrath ofrece un estilo enfocado en la movilidad. Su agilidad le permite deslizarse por el suelo para esquivar disparos mientras ataca con espada, ejecutar saltos y activar una habilidad pasiva que la regenera. Entre sus recursos cuenta con bombas de fusión con gran poder destructivo, y un arsenal compuesto por lanzallamas y fusiles Melta proyectores de calor. Durante la partida, es posible encontrar potenciadores temporales como la bendición del Omnissiah, la cual permite a Nyra empuñar pistolas bólter dobles de forma simultánea. Cabe resaltar que, la inteligencia artificial de los enemigos muestra fallos recurrentes, provocando que algunas unidades se queden atascadas o permanezcan inmóviles sin responder al fuego a larga distancia. Asimismo, el margen de colisión para recoger objetos de salud y armadura es estrecho y obliga al jugador a ser muy preciso a la hora de recolectarlos.

No todos son enemigos débiles

La variedad de enfrentamientos con jefes se ha expandido respecto a la entrega previa. Ahora, en Boltgun 2, las fuerzas enemigas cuentan con cultistas y hordas de demonios menores hasta tropas de élite pertenecientes a las diversas facciones del Caos. Entre las filas enemigas figuran desangradores con espadas, unidades montadas, marines de plaga y aplastadores. Cada tipo de enemigo cuenta con patrones de ataque únicos, combinando embestidas directas, proyectiles corrosivos y más.

Los momentos de máxima intensidad en los diferentes escenarios de Warhammer 40000: Boltgun 2 ocurren durante las purgas, donde las salidas del área se cierran y se debe eliminar a continuas oleadas de enemigos. Los enfrentamientos contra jefes y grandes demonios, los cuales tendremos que derrotar ayudándonos de mecánicas ambientales. Por ejemplo, durante la batalla con Vashtorr, sobre un ascensor gigante, el jugador debe esquivar engranajes en movimiento y eliminar tótems de curación distribuidos en la zona para evitar que el enemigo recupere su vida.

Reseña de Warhammer 40000: Boltgun 2 hecha con una copia digital para Steam provista por Devolver Digital. El juego también esta disponible en Xbox Series y PlayStation 5.