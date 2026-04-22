Warhammer 40,000: Dawn of War IV emprende la búsqueda de tecnología antigua con el Adeptus Mechanicus

Deep Silver y King Art Games revelaron la segunda de las cuatro secuencias narrativas CGI para Warhammer 40,000: Dawn of War IV, centrada esta vez en el Adeptus Mechanicus y su implacable búsqueda de tecnología antigua. Haciendo su debut en la serie Dawn of War, el Adeptus Mechanicus se une como una nueva facción jugable. Puedes ver el tráiler en este enlace, debido a restricciones de edad.

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Siguiendo con el capítulo CGI anterior, cada secuencia sirve como introducción a una de las cuatro facciones jugables. En esta ocasión, la atención se centra en el Adeptus Mechanicus, los devotos servidores del Omnissiah, impulsados por una búsqueda implacable de conocimiento y tecnología antigua.

El tráiler CGI del Adeptus Mechanicus sigue a Magos Dominus Nulpherus-1 y a un compañero sacerdote técnico mientras descienden a lo que creen que es una tumba Necron enterrada desde hace mucho tiempo, impulsados por su búsqueda de conocimiento perdido. Al principio, la estructura parece inactiva, con sus secretos esperando a ser descubiertos. Pero a medida que la pareja se adentra en las profundidades, pronto queda claro: la tumba no es tan silenciosa como parece.

Las fuerzas Necron comienzan a despertar, convirtiendo una exploración calculada en un caótico tiroteo entre las ruinas que se derrumban. Con la situación saliéndose rápidamente de control, Magos Nulpherus-1 se ve obligado a una retirada desesperada. La salvación llega en forma de Sicarian Ruststalkers, que se abren paso a través de la oscuridad mientras el Adeptus Mechanicus logra escapar. Lo que comienza como una misión de descubrimiento se convierte rápidamente en una batalla por la supervivencia.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV aún no tiene fecha de lanzamiento para PC (Steam).