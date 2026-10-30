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Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster revela más detalles sobre su oscura trama en un tráiler inédito

Hora de acción plataformera.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Vihneek, un prisionero Skaven sin poderes y obsesionado con convertirse en el mejor asesino Deathmaster de todos los tiempos, se libera de sus cadenas gracias a un nuevo tráiler que revela la trama principal de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster. Desarrollado por Old Skull Games y publicado por Dotemu, este nuevo juego se inspira en el legado de los clásicos de acción y plataformas en 2D, así como en juegos independientes que destacan por sus mecánicas de sigilo. El título seguirá la oscura y brutal travesía de Vihneek en PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X/S en 2027.

El tráiler presentado muestra a Vihneek siendo liberado por Skiteek, un asesino Eshin del Clan Skrell. Sin embargo, su salvador termina convirtiéndose en su nuevo captor. El Clan Skrell convierte a Vihneek en un arma y lo obliga a cumplir contratos mortales a cualquier costo y sin mostrar piedad. Cada objetivo eliminado permite a Vihneek ascender en la jerarquía del Clan Skrell, pero las amenazas de clanes rivales acechan constantemente en el inframundo de los Skaven, marcado por la paranoia, la desconfianza y las profundidades fragmentadas de Gnaw.

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Con una jugabilidad centrada en el sigilo, Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster permitirá a los jugadores preparar trampas, aprovechar el entorno y engañar a sus enemigos mientras forjan su propio destino de manera implacable, a través de los rincones más oscuros del mundo de los Skaven. Será posible pasar desapercibido ante las amenazas mientras se elaboran estrategias astutas, o masacrar brutalmente a cualquier Skaven que cometa el error de cruzarse en el camino, desde criaturas insignificantes y aterrorizadas hasta los gigantescos Ogors Rata.

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Acción Dotemu

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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