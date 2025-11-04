Videojuegos

Los dos universos de Warhammer se unen en un juego hecho con el motor de Vampire Survivors

40.000 y Age of Sigmar reunidos.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 1 min

Los clones de Vampire Survivors abundan hoy en día, pero este será el primero de ellos que va a ser literalmente hecho con las mismas herramientas que la obra que los inspiró. El estudio independiente Auroch Digital (responsables de Warhammer 40K: Boltgun) anunció Warhammer Survivors, un ‘bullet heaven roguelike’ hecho con el motor creado por Poncle para su icónico juego.

Pueden ver el tráiler del anuncio a continuación.

- Publicidad -

Lo que hace especialmente interesante a este título es que combina los universos de Warhammer 40.000 y Warhammer: Age of Sigmar, permitiéndonos controlar personajes icónicos de ambas historias —incluyendo a Malum Caedo de Boltgun— en escenarios de fantasía espacial y fantasía medieval.

Warhammer Survivors saldrá en el año 2026 para PC mediante Steam. Ya pueden agregarlo a su lista de deseados.

Vampire Survivors le da la bienvenida a Jimbo de Balatro y más personajes de Castlevania
Los juegos que llegan y se van de Game Pass en las primeras semanas de noviembre de 2025
Cómo completar todas las misiones de ‘Historias de Springfield’ de Los Simpson en Fortnite
Fecha y hora del evento de la mariposa de la grieta en Fortnite OG (noviembre 2025)
El poder de los juegos como entrenamiento mental y su evolución del tablero al formato digital
La historia de Tormented Souls 2 explicada: análisis a fondo del ‘lore’ de la saga
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Los juegos que llegan y se van de Game Pass en las primeras semanas de noviembre de 2025
No hay comentarios

Lo último

Cómo conseguir gratis el planeador de Kodos y Kang de Los Simpson en Fortnite
Videojuegos
SNK revela que esta semana llega Chun-Li a Fatal Fury: City of the Wolves
Videojuegos
SNK World Championship 2025: resultados y campeones de KOF XV, Fatal Fury, Samurai Shodown y Art of Fighting
Esports
Fatal Fury: City of the Wolves, primeras impresiones y opinión sobre los movimientos de pelea de Chun-Li
Videojuegos