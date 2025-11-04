Los dos universos de Warhammer se unen en un juego hecho con el motor de Vampire Survivors

Los clones de Vampire Survivors abundan hoy en día, pero este será el primero de ellos que va a ser literalmente hecho con las mismas herramientas que la obra que los inspiró. El estudio independiente Auroch Digital (responsables de Warhammer 40K: Boltgun) anunció Warhammer Survivors, un ‘bullet heaven roguelike’ hecho con el motor creado por Poncle para su icónico juego.

Pueden ver el tráiler del anuncio a continuación.

Lo que hace especialmente interesante a este título es que combina los universos de Warhammer 40.000 y Warhammer: Age of Sigmar, permitiéndonos controlar personajes icónicos de ambas historias —incluyendo a Malum Caedo de Boltgun— en escenarios de fantasía espacial y fantasía medieval.

Warhammer Survivors saldrá en el año 2026 para PC mediante Steam. Ya pueden agregarlo a su lista de deseados.