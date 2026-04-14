El pasado de Warhammer en los videojuegos ha sido salvado por una nueva colección con 20 juegos viejos de la franquicia

A pesar de los esfuerzos de tiendas como GOG y organizaciones como The Video Game History Foundation por preservar juegos clásicos, cada día es más difícil tener acceso a docenas de títulos viejos. Por ejemplo, mientras escribo esto me enteré que Disney quitó el acceso a más de una docena de sus juegos de Steam. Afortunadamente hay compañías que siguen sacando colecciones y haciendo relanzamientos de juegos que muchos consideran olvidados, dándoles nueva vida. Así llegan Games Workshop y SNEG, que acaban de poner en Steam la colección Warhammer Classics con una veintena de títulos: algunos que llegan por primera vez y otros que habían sido retirados pero están de vuelta.
De acuerdo al comunicado de SNEG, hicieron esto porque «los juegos originales de Warhammer son importantes y merecen ser preservados, celebrados y relanzados a la audiencia global de PC». Insisten en que creraron la línea Warhammer Classics salvaguardar el legado de estos títiulos para las generaciones futuras en un escenario en el que cada vez más títulos se pierden por falta de conservación y hardware obsoleto.
Pueden ver el tráiler de la colección a continuación:
Los juegos que forman parte de la línea Warhammer Classics, con sus respectivos enlaces a Steam, son los siguientes:
Juegos que llegan por primera vez a Steam
- Warhammer: Shadow of the Horned Rat (SNEG, SNEG)
- Final Liberation: Warhammer Epic 40,000 (SNEG, SNEG)
- Warhammer 40,000: Chaos Gate (SNEG, SNEG)
- Warhammer 40,000: Rites of War (SNEG, SNEG)
- Warhammer: Dark Omen (SNEG, SNEG)
- Warhammer 40,000: Fire Warrior (Chilled Mouse, SNEG)
- Warhammer: Mark of Chaos – Gold Edition (SNEG, SNEG)
Juegos que regresan a Steam
- Space Hulk (Full Control, SNEG)
- Space Hulk: Ascension (Full Control, SNEG)
- Warhammer 40,000: Armageddon (Slitherine, Slitherine)
- Warhammer 40,000: Sanctus Reach (Slitherine, Slitherine)
- Talisman: The Horus Heresy (Nomad, Nomad)
- Talisman: Digital Classic Edition (4th Edition) (Nomad, Nomad)
- Talisman: Origins (Nomad, Nomad)
- Man O’ War: Corsair – Warhammer Naval Battles (Evil Twin, SNEG)
- Warhammer Quest (Rodeo Games, Twistplay, Chilled Mouse)
- Warhammer Quest II: The End Times (Perchang, Perchang)
- Legacy of Dorn: Herald of Oblivion (Tin Man, Tin Man)
- Chainsaw Warrior (Auroch Digital, Auroch Digital)
- Chainsaw Warrior: Lords of Night (Auroch Digital, Auroch Digital)
Juegos existentes en Steam agregados a la colección
- Warhammer Underworlds – Shadespire Edition (Tin Man, Tin Man)
- Warhammer 40,000: Dawn of War – Anniversary Edition (Relic, Relic)
- Warhammer 40,000: Dawn of War II – Anniversary Edition (Relic, Relic)
- Dark Future: Blood Red States (Auroch Digital, Auroch Digital)
- Space Hulk: Tactics (Cyanide, Focus)
- Battlefleet Gothic: Armada (Tindalos, Focus)
- Blood Bowl: Chaos Edition (Cyanide, Nacon)
- Blood Bowl II: Legendary Edition (Cyanide, Nacon)
Ojalá más compañías sigan el ejemplo de Warhammer y pongan sus librerías de juegos clásicos de nuevo a nuestro alcance.