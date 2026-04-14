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El pasado de Warhammer en los videojuegos ha sido salvado por una nueva colección con 20 juegos viejos de la franquicia

Juegos de hace 40.000 años.

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A pesar de los esfuerzos de tiendas como GOG y organizaciones como The Video Game History Foundation por preservar juegos clásicos, cada día es más difícil tener acceso a docenas de títulos viejos. Por ejemplo, mientras escribo esto me enteré que Disney quitó el acceso a más de una docena de sus juegos de Steam. Afortunadamente hay compañías que siguen sacando colecciones y haciendo relanzamientos de juegos que muchos consideran olvidados, dándoles nueva vida. Así llegan Games Workshop y SNEG, que acaban de poner en Steam la colección Warhammer Classics con una veintena de títulos: algunos que llegan por primera vez y otros que habían sido retirados pero están de vuelta.

De acuerdo al comunicado de SNEG, hicieron esto porque «los juegos originales de Warhammer son importantes y merecen ser preservados, celebrados y relanzados a la audiencia global de PC». Insisten en que creraron la línea Warhammer Classics salvaguardar el legado de estos títiulos para las generaciones futuras en un escenario en el que cada vez más títulos se pierden por falta de conservación y hardware obsoleto.

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Pueden ver el tráiler de la colección a continuación:

Los juegos que forman parte de la línea Warhammer Classics, con sus respectivos enlaces a Steam, son los siguientes:

Juegos que llegan por primera vez a Steam

Juegos que regresan a Steam

Juegos existentes en Steam agregados a la colección

Ojalá más compañías sigan el ejemplo de Warhammer y pongan sus librerías de juegos clásicos de nuevo a nuestro alcance.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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