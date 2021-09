WarioWare: Get It Together! – Reseña

Cuando WarioWare, Inc.: Mega Microgame$! arribó a Game Boy Advance en un ya lejano 2003, fue toda una revelación. Lo que parecía ser un título más de minijuegos con Wario y otros personajes nuevos como protagonistas, resultó ser un festival de caos, rarezas y exacerbada diversión. Comenzando porque no se trataban de minijuegos, sino microjuegos, una gran diferencia.

La idea detrás de WarioWare con los microjuegos era no darle demasiado tiempo al jugador para reaccionar y cumplir un simple objetivo. De ahí que solo duren unos segundos y que de conocerlos bien dependa el poderlos amaestrar sucesivamente. Si a esto se le suma aumento de velocidad y una dificultad de tres niveles diferentes por microjuego, el resultado es un coctel molotov de videojuegos.

El precio de la historia

Una verdadera revolución desarrollada en secreto, antes de ser mostrado a los directivos y recibir luz verde. Directamente inspirado en el modo de microjuegos de Mario Artist: Polygon Studio (64DD). WarioWare es la celebración de toda la locura que solo se podía permitir Wario y un elenco variopinto de personajes. Adictivo, desenfadado, extremadamente cómico, cargado de contenido y muchos minijuegos extra (aparte de los microjuegos).

Tanta fue la aceptación del atípico producto de Nintendo R&D1, que Intelligent Systems se sumó al equipo desarrollador y lo adaptaron en una versión multijugador para GameCube titulada Mega Party Game$! El mismo juego pero hasta para cuatro usuarios. Un par de grandiosas secuelas después para GBA y DS, sería Wii el que recibiría otra entrega principal también con opciones multijugador.

El no tan notable paso de WarioWare por DSiWare (usando solo la cámara), así como un software de creación de microjuegos en DS (mucho antes del propio Super Mario Maker), llevaría a un ‘spin-off’ en Wii U nuevamente con énfasis multijugador, Game & Wario. A pesar de su fuerte labor de desarrollo, el ser tan diferente a WarioWare y ofrecer juegos más largos no le favoreció.

La historia se corregiría gracias a la compilación WarioWare Gold para 3DS de 2018, cuando la portátil ya estaba siendo relegada por Switch. Los usuarios de la consola híbrida tuvieron que esperar cuatro largos años para recibir el anuncio en E3 2021 de WarioWare: Get It Together! Disponible para Switch y más multijugador todavía que sus predecesores.

Un elenco que cobra mayor protagonismo

Wario es toda una personalidad en sus juegos, de eso no hay ninguna duda. Pero es a partir de WarioWare que se le une un elenco refrescante y que con el paso del tiempo no ha hecho más que crecer. Cada personaje no solo es física sino temáticamente diferente, una constante que se ha mantenido aprovechando las capacidades de cada consola en cuestión.

Mientras que la compilación en 3DS hizo uso de botones, giroscopio, pantalla táctil y micrófono (solo omitiendo la cámara), en WarioWare: Get It Together! Nintendo e Intelligent Systems optaron por acercarlo a las raíces con un giro en la trama: hacer a los personajes jugables. Sin tomar en cuenta Game & Wario, es la primera vez que los controlamos para superar los microjuegos.

Esto puede caer bien o regular dependiendo el jugador, según prefiera la simplicidad clásica o el toque moderno. El reto de WarioWare ha sido incrementado, porque no solo se trata de prestar atención al objetivo antes de comenzar cada microjuego en sucesión, sino de ajustarse al personaje que tendremos para superarlo, pues es sumamente vital. Usualmente armamos equipos de tres o más personajes, pero su aparición, como los microjuegos, es aleatoria.

Ensayar y descubrir favoritos

Cada personaje tiene su propio tema, como es habitual, pero también una habilidad individual. Es así como Wario se impulsa con propulsores, Mona lanza un búmeran, 9-Volt anda automáticamente en patineta y lanza un yoyo, Ashley vuela en su escoba disparando magia, Orbulon flota en su ovni apuntando un rayo, o Lulu sobrevuela como helicóptero, entre otros.

Cada microjuego está adaptado para que todos los personajes puedan superarlo a pesar de las debilidades y fortalezas. Si 18-Volt solo puede lanzar discos de su cabeza pero no moverse, hay anillos en el techo que le ayudan a desplazarse por los niveles; mismos anillos que también son útiles para 9-Volt o Pyoro. Si Young Cricket y Master Mantis solo pueden saltar alto, hay ciertos beneficios como caminar en el techo para el segundo.

Como todos los jugadores son diferentes, es inevitable cogerle cariño o gusto a unos personajes más que otros, aunque lo ideal es aprender a controlarlos todos. Dominarlos es otro asunto. Si bien usar personajes «terrestres» como Young Cricket, 18-Volt o Pyoro brindan un poco de seguridad debido a sus controles simples, existe ventaja en equipos «aéreos» como Dr. Crygor, Orbulon, Red o Mike.

Por el contrario, aquellos de movimiento «automático» son más complejos, como 9-Volt, Kat y Ana. Otros como Dribble, Spitz, 5-Volt, Jimmy T o Penny son un tanto indeterminados, pero requieren algo de experiencia para controlarlos mejor.

Historia y niveles cooperativos

Las historias en los juegos de WarioWare no son precisamente lo más elaborado, únicamente un hilo conductor para los diferentes bloques temáticos de microjuegos. En WarioWare: Get It Together! cumple la misma función, siendo a su vez un tutorial obligatorio para desbloquear a todos los personajes y modos. Wario y sus amigos son absorbidos en el juego de su creación y deben escapar del mismo venciendo bugs y errores en el camino.

Antes de cada partida es necesario formar equipos de variable cantidad, entre los que se incluye el protagonista del bloque de forma predeterminada. Estos pueden ser elegidos manualmente o dejar que la máquina escoja automáticamente por nosotros. Lo interesante es que el modo historia se puede jugar en compañía, sea utilizando cada uno un Joy-Con u otro control compatible. Un ‘stick’ y un botón es suficiente.

Los temas pasan según el personaje por vida cotidiana, fantasía, tecnología, clásicos de Nintendo, naturaleza, deportes, comida, cultura, así como los acostumbrados Remixes con elevados niveles de dificultad. Cuando se trata de multijugador cooperativo hay parejas que facilitan los microjuegos como Dribble y Spitz o Kat y Ana, dadas sus habilidades similares. La comunicación en general es clave, ya que un personaje sopesa la debilidad de otro.

Completar la historia es solo el prólogo de WarioWare: Get It Together! Ya que una vez completada se abre en su totalidad el paquete del modo variedades, con otro tipo de minijuegos para dos o hasta cuatro jugadores. Aunado a esto, obtenemos la posibilidad de personalizar a Wario y su combo con diversos estilos y colores, subirlos de nivel al regalarles objetos coleccionables y participar en los retos online de la Copa Wario.

Lo que hace a un Wario, Ware

Más allá de los microjuegos y minijuegos compartidos, WarioWare se caracteriza por la absurda cantidad de contenido extra, muchas veces innecesario pero no por ello menos divertido por su extravagancia. Hasta la llegada del compilatorio WarioWare Gold (con 316), WarioWare: Twisted! incluyó la mayor cantidad de microjuegos en un título singular (223). Sumado a ‘souvenirs’ que hacían uso del giroscopio de formas ridículamente geniales.

WarioWare: Get It Together! contiene un total de 222 microjuegos, a los que se añaden los 10 minijuegos multijugador del modo variedades. Al igual que en 3DS, los ‘souvenirs’ han sido dejados de lado ya que estos perdieron la novedad de su tiempo, como aprovechar el giroscopio, la pantalla táctil o micrófono. Game & Wario fue el último exponente de la serie en aprovecharlos.

En su lugar, la personalización estética de personajes y un par de máquinas gachapón (Cluck-A-Pop), explotan el lado completista de los jugadores. Gastar las monedas ganadas durante los microjuegos en éstas máquinas, permite obtener objetos de todo tipo de rarezas para regalar a Wario y sus amigos. Subiendo así su nivel laboral en la compañía de videojuegos.

Esto último provee tan poco incentivo como las ‘Misiones’, que solo son como logros internos en forma de medallas –inicialmente vistas en D.I.Y.–. Es posible optar por cazarlos como si de logros se tratase, pero buena parte se obtienen con partidas normales y no es realmente un aspecto tan sobresaliente o interesante. Por lo menos no como los retos en línea.

Warionline

Los suscriptores a Nintendo Switch Online pueden participar en la Copa Wario, retos semanales con características alteradas y cuya meta es registrar el mayor puntaje en línea. A nivel global o entre la lista de amigos de Switch. Por ejemplo, en uno de ellos los jugadores solo tienen acceso a 9-Volt y deben enfrentarse a 34 microjuegos a máxima velocidad, haciéndolo prácticamente diabólico en el caso del chico en patineta.

Precisamente es la Copa Wario la que cumple mejor con la labor de extender el juego una vez completada la historia. Aparte de rejugar todos los microjuegos en modalidad Remix, descubrir los faltantes y mejorar récords, es en estos retos online donde los jugadores ponen a prueba sus verdaderas habilidades. Alcanzar los mayores puntajes requiere de paciencia, experiencia y práctica.

Aprovechamos este último apartado para alabar el doblaje completo de Get It Together! en varios idiomas. El español latino está bien actuado, aún cuando ciertas voces –como Wario– cambiaron desde Gold. Esto es de apreciar, porque así un publico objetivo infantil tiene mayor acceso a la hora de entender la locura de WarioWare. Y eso es lo que queremos, que más generaciones sigan perpetuando este descontrol cortesía de Wario y Co.

WarioWare: Get It Together! 8.3/10 Nota Lo que nos gustó - El regreso de los microjuegos.

- Los personajes jugables le agregan dificultad adicional.

- Clásicos de Nintendo.

- Doblaje al español latino. Lo que no nos gustó - Algunos de estos personajes son contraproducentes.

- Ausencia de 'souvenirs'. En resumen WarioWare: Get It Together! hace su mayor esfuerzo por no solo traer de vuelta la franquicia con microjuegos nuevos en Switch, sino por brindar novedad a través de personajes controlables al estilo plataformas. Solución práctica al no tener la consola una característica específica como sus predecesores. Los microjuegos mantienen la originalidad que caracteriza a WarioWare, pese a que en un inicio pueda costar acostumbrarse al estilo moderno. Dificultad progresiva aparte, se aprecia que los desarrolladores continúen buscando formas de hacer algo diferente en cada ocasión, sin perder la chispa y hasta ampliando el ya familiar elenco de personajes protagónicos.

Reseña hecha con una copia digital de WarioWare: Get It Together! para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.