Warner Bros. Games cancela el juego de Wonder Woman y cierra Monolith Productions

Desde enero hemos visto como Warner Bros. Games va a menos. Esto debido al cierre definitivo e inesperado de Multiversus; juego de pelea de Player First Games que tenía un modelo de juego como servicio. Ahora, Warner Bros. Games ha vuelto a decepcionar a sus fanáticos con la desafortunada noticia del cierre de tres de sus estudios, entre los cuales se encuentra Monolith Productions.

El juego de Wonder Woman (la Mujer Maravilla) ha sido cancelado

A inicios de febrero nosotros hablamos sobre qué estaba pasando con el juego de la Mujer Maravilla, pero nunca pensamos que este fuera el futuro del juego protagonizado por la princesa Diana.

Durante la gala de los The Game Awards del 2021, Warner Bros. Games anunció que Monolith Productions estaba desarrollando un juego de Wonder Woman (la Mujer Maravilla). Ahora, con el anuncio del cierre de Monolith Productions, Player First Games y WB San Diego se confirmó que el juego de la Mujer Maravilla ha sido cancelado. Monolith Productions, recién había cumplido 30 años desde su fundación y muchos lo recuerdan por juegos como FEAR, Condemned y Middle-earth: Shadow of Mordor, juego en el que fue introducida la mecánica Nemesis System.

¿Por qué ha cerrado Warner Bros. Games Monolith Productions, Player First Games y WB San Diego?

Ante esta noticia, la cual continúa reafirmando la crisis por la que se encuentra pasando la industria, Warner Bros. Games ha declarado lo siguiente:

Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles para estructurar nuestros estudios de desarrollo e inversiones en torno a la creación de los mejores juegos posibles con nuestras franquicias clave: Harry Potter, Mortal Kombat, DC y Juego de Tronos. Tras considerarlo detenidamente, vamos a cerrar tres de nuestros estudios de desarrollo: Monolith Productions, Player First Games y Warner Bros. Games San Diego.

Ahora sí, el Nemesis System va quedar en el olvido.

Se trata de un cambio estratégico de dirección y no de un reflejo de estos equipos o del talento que hay en ellos. El desarrollo del videojuego Wonder Woman de Monolith no seguirá adelante. Nuestra esperanza era ofrecer a los jugadores y a los fans la experiencia de mayor calidad posible para el icónico personaje, y lamentablemente esto ya no es posible dentro de nuestras prioridades estratégicas.

Esta es otra decisión difícil, ya que reconocemos la larga historia de Monolith a la hora de ofrecer experiencias épicas a los fans a través de juegos increíbles. Admiramos enormemente la pasión de los tres equipos y agradecemos a cada empleado su contribución. A pesar de lo difícil que es el día de hoy, seguimos centrados y entusiasmados por volver a producir juegos de alta calidad para nuestros apasionados fans y desarrollados por nuestros estudios de clase mundial y conseguir que nuestro negocio de Juegos vuelva a ser rentable y crezca en 2025 y más allá.

