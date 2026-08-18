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Una leyenda se va del mundo de los videojuegos: Warren Spector anunció su retiro

Una de las mentes detrás de Deus Ex y Epic Mickey dice adiós.

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Warren Spector —uno de los nombres más reconocidos del mundo de los videojuegos gracias a su trabajo en series como Ultima, Wing Commander, Deus Ex y Epic Mickey— anunció que se va a retirar de la industria.

Mediante una publicación en su cuenta de LinkedIn el legendario productor y director explicó que su edad, salud y que ya no le resulta divertido trabajar en la industria de los videojuegos son las razones por las que decidió decir adiós, aunque apunta que esta no es la primera vez que decide eso y luego cambia su opinión.

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A continuación pueden leer nuestra traducción al español de su mensaje:

Vamos directo al grano. Me retiro del desarrollo de videojuegos. Al menos eso creo. Ya he dicho eso antes y cambiado mi opinión, pero estoy muy seguro de que esta vez es en serio.

He tenido una gran carrera y no cambiaría nada de ella incluso si pudiera, pero las razones para retirarme son sencillas: dentro de un mes cumpliré 44 años como desarrollador. He tenido la oportunidad de trabajar en juegos de rol, de mesa y en más videojuegos de los que puedo recordad — 17 juegos completos y nueve expansiones, o eso creo— y con satisfacción sé que algunos de esos juegos siguen siendo disfrutados 15, 20, 30 años después. La mayoría de ellos pertenecen a géneros que han tenido mayor influencia de la que yo o cualquier hubiera esperado. He trabajado con equipos tan pequeños como una docena y tan grandes como 800. He trabajado con grandes compañías y comenzado otras. Quiero creer que he ayudado a gente muy talentosa en sus carreras. Eso último es lo más importante.

Con todo eso detrás y con mi edad y mi salud haciéndose sentir, siento que he hecho lo que tenía que hacer. Es hora de escribir algunos libros, leer mucho, dar charlas, tal vez algunas consultorías (sientanse libre de contactarme sobre esas dos últimas). También hay un instrumento aquí esperándo que recupere mi habilidad con el piano.

Tengo emociones conflictivas sobre esto. Hay al menos tres juegos más que me gustaría hacer (uno muy grande, uno muy pequeño y el otro no sé, lo cual me asusta). Pero el negocio de los videojuegos ha cambiado y ya no me resulta tan divertido. Además hay una nueva generación de desarrolladores que vienen y merecen su tiempo bajo el sol.

A todos los que están leyendo esto les quiero recordar que los juegos no son un problema resuelto aún. Hay, eso espero, suficiente experimentación e innovación en el camino. A todos los desarrolladores jóvenes que hay les quiero repetir algo que ya he dicho antes: su trabajo es hacer que la gente olvide que personas como yo alguna vez existimos.

¿Regresaré? Nunca digan nunca, pero creo es momento de cabalgar hacia el atardecer.

Ahora dejen de leer y vayan a hacer juegos geniales.

Hay que anotar que el más reciente juego de Warren Spector —Thick as Thieves, en el que trabajó como productor— fue un juego multijugador que tristemente fracasó en ventas y con la crítica, lo que causó que en pocas semanas el estudio anunciara que dejarían de sacar nuevo contenido para él. Eso sin duda habría influido en su decisión de retirarse.

El legado de Spector en la industria de los videojuegos es innegable y lo vamos a extrañar. Ayudó a crear títulos grandiosos y revolucionarios que siguen influyendo en los nuevos juegos de hoy en día. Agradecemos mucho su trabajo y le deseamos los mayores éxitos en lo que sea que decida hacer de ahora en adelante.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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