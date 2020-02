No sabemos que le pasa últimamente a Call of Duty: Modern Warfare, pero las filtraciones no se detienen. Hace pocos días nos pudimos enterar de mucha información sobre la segunda temporada de contenido antes de que llegara al juego. Ahora, parece que tenemos detalles sobre el esperado modo ‘Battle Royale’.

Como todos saben, los juegos tipo ‘Battle Royale’ son inmensamente populares y muchos trataron de seguir sus pasos. En 2018, Call of Duty: Black Ops 4 tuvo su propio modo de juego siguiendo ese estilo. A muchos les extrañó que Modern Warfare se lanzara sin uno. Pues bien, todo parece indicar que está a punto de llegar.

Hace poco apareció en Reddit la siguiente imagen. Según el usuario que la publicó, se trata de arte clave de ‘Warzone’, el modo de juego estilo ‘Battle Royale’ que llegará pronto a Call of Duty: Modern Warfare. La publicación fue eliminada del sitio poco después.

Ahora, otro usuario del mismo sitio publicó el que sería el menú de este modo de juego.

Si esta imagen es real, revela detalles interesantes sobre esta modalidad. Por ejemplo, parece que podremos personalizar nuestro equipo inicial, algo que no es común en los ‘Battle Royale’.

Una tercera imagen filtrada muestra la opción para acceder a un modo de entrenamiento, algo que tampoco es común dentro de este modo de juego.

Pronto nos daremos cuenta si estas imágenes son reales o no. El modo ‘Battle Royale’ de Call of Duty: Modern Warfare no debería demorarse mucho en llegar.

Via: GamesRadar+

Fuente: Reddit