Una nueva sorpresa ha llegado para los usuarios de Nintendo Switch 2 que cuentan con una suscripción a Nintendo Switch Online. Wave Race: Blue Storm ya está disponible en la aplicación de juegos clásicos originales para GameCube. Puedes acceder al juego tras descargar la última actualización. Al igual que otros títulos de GameCube, es necesario disponer del nivel Paquete de expansión o Expansion Pack de Nintendo Switch Online.

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Wave Race: Blue Storm se lanzó originalmente en 2001, como juego de lanzamiento junto a la consola GameCube en América. Sus únicos predecesores son Wave Race 64 y Wave Race para Game Boy.

Adéntrate en el agua en este título de carreras de motos acuáticas. Compite en pruebas de velocidad y técnica, ya sea enfrentándote a tus rivales o tratando de superar tus propios récords. Mientras recorres las olas, verás cómo el cielo cambia: de un estado tranquilo y soleado a intensas tormentas. Las condiciones meteorológicas pueden afectar a la visibilidad, al nivel del agua y a la altura de las olas durante la carrera, así que prepárate para cualquier imprevisto.