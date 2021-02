El juego cooperativo We Were Here está gratis en PS4 por tiempo limitado

¿Están de animo para resolver interesantes puzles con un amigo? Entonces no pueden desaprovechar esta oportunidad. We Were Here, el juego de puzles cooperativos de Total Mayhem Games, se encuentra gratis en PS4 desde el 9 de febrero de 2021. Eso sí, no se duerman o perderán la oportunidad de agregarlo sin costo a su biblioteca. Solo estará así por tiempo limitado.

We Were Here llega a PS4 tres años después de su lanzamiento en PC. También llegó a Xbox One en 2019. Este título nos pone en los zapatos de un explorador de la Antártica que se queda atrapado en un extraño lugar llamado ‘Castle Rock’. Pero no estaremos solos. Otro jugador se encuentra en el lugar y podremos comunicarnos mediante un ‘walkie-talkie’. Tenemos que colaborar para progresar y encontrar la forma de escapar.

Aunque este juego puede ser descargado gratis por cualquiera en PS4 o PS5, es necesario tener una cuenta de PS Plus para jugar. Este es un juego «solo en línea» y no se puede jugar en solitario ni en forma cooperativa local.

No sabemos exactamente hasta cuándo estará gratis We Were Here en PS4, pero les recomendarlos agregarlo a su biblioteca antes del 23 de febrero. En esa fecha se pondrán a la venta los otros dos juegos de la trilogía para la misma consola: We Were Here Too y We Were Here Together.

Fuente: PlayStation Blog