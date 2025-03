Wild Blue es un indie estilo Star Fox de uno de los creadores del juego original

Han pasado casi 30 años desde el lanzamiento de Star Fox 64. La franquicia ha seguido otros caminos y muchos juegos indie y AAA han tratado de imitarlo, pero los jugadores veteranos como nosotros seguimos extrañando ese título y buscando otros que nos lo recuerden. Tal vez lo logremos con el recién anunciado Wild Blue, que llega de mano de Chuhai Labs y uno de los creadores de la obra original de Super Nintendo.

Este título fue revelado al final de la presentación especial de juegos de Humble Games emitida el 12 de marzo de 2025, pero no mostraron jugabilidad. Será un juego de disparos «sobre rieles» con perspectiva desde atrás de la nave y animales antropomórficos como protagonistas. Podemos ver algunas imágenes a continuación.

Como pudieron notar, la influencia del juego de Nintendo es obvia.

Wild Blue está siendo desarrollado por el estudio Chuhai Labs, que tiene a Giles Goddard —uno de los programadores del Star Fox original— como fundador y director. Ellos son responsables de juegos como Paper Trails y el divertido Cursed to Golf.

Aunque no revelaron una fecha de lanzamiento, ya tiene página en Steam y podemos agregarlo a nuestra lista de deseados. No mencionaron un posible lanzamiento en consolas. Ya que Nintendo no ha anunciado un nuevo juego de la serie Star Fox y no ha habido ninguno nuevo desde el título de WiiU, este juego indie servirá.