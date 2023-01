El éxito de la saga de cacería de Capcom ha hecho que surjan algunos imitadores y competidores en el camino, pero ninguno ha podido hacerle frente. Ahora es EA la compañía que salta al ruedo, acompañada por Koei Tecmo, con su propio juego de cacería llamado Wild Hearts y vamos a conocer todo lo que necesitamos saber antes de su lanzamiento: fecha en que sale, los monstruos ‘Kemono’ revelados, sistemas de juego, tráileres revelados, requerimientos en PC y los llamativos karakuri.

Este artículo será actualizado a medida que revelen nueva información sobre este título. Si lo que buscan es saber más sobre los juegos de Monster Hunter, pueden encontrarla aquí.

Índice

¿Cuándo sale Wild Hearts?

De acuerdo a EA y Koei Tecmo, la fecha de lanzamiento de Wild Hearts será el viernes 17 de febrero de 2023.

Aunque no se puede descartar que sea aplazado, todo parece indicar que es la fecha definitiva.

¿Para cuáles plataformas y consolas estará disponible?

Podremos jugar este nuevo juego de cacería en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Origin, Steam y Epic Game Store. No habrán versiones para la anterior generación de consolas, así que no podremos jugarlo en PS4 ni en Xbox One. Tampoco parece haber planes de una versión para Nintendo Switch.

¿Wild Hearts tendrá ‘crossplay’ o juego cruzado multiplataforma?

Así es. EA confirmó que podremos jugar Wild Hearts hasta con dos amigos sin importar en cual de la plataformas para las que esté disponible usemos: PS5, Xbox, Steam, Origin o Epic Games Store.

Tráileres/Avances

Antes de continuar, demos una mirada a los tráileres y avances del juego revelados hasta ahora.

Tráiler de revelación

Siete minutos de jugabilidad

La historia del juego

La hermosa tierra de Azuma —un mundo de fantasía inspirado en el Japón feudal— está amenazada por los kemono, gigantescas bestias que poseen el poder de la naturaleza. Solo los cazabestias, guerreros que usan poderosas armas y la antigua tecnología karakuri, tienen la capacidad de enfrentarse a ellas.

De momento, no conocemos nada más sobre la historia de Wild Hearts ni detalles sobre la trama de este juego. Sin embargo, sí notamos que algunos de los monstruos que vamos a cazar, los kemono, están claramente inspirados en los ‘yokai’, criaturas mitológicas de Japón.

Kemono: los monstruos gigantes de Wild Hearts

El ‘kemono‘ es un género de arte clásico japonés que representaba a los animales de forma antropomórfica, por lo que resulta un nombre bastante adecuado para los monstruos que enfrentamos en el juego.

A continuación verán una lista con todos los monstruos o ‘kemono’ que enfrentaremos en Wild Hearts y que han sido revelados hasta ahora. Pueden dar clic sobre el nombre de cada uno para obtener más información en la página oficial del juego.

También pueden ver a algunas de estas criaturas en acción en el siguiente video:

Los karakuri, nuestras herramientas de cacería

Durante las cacerías en Wild Hearts podemos usar aparatos llamados karakuri. Estos nos permiten colocar trampas, responder a los ataques y causar grandes cantidades de daño a los kemono. Además también nos permiten recolectar recursos, realizar viajes rápidos en los mapas y más. Para crearlos, necesitamos recolectar materiales.

Pueden ver los karakuri en acción en el siguiente video:

Algunos de los karakuri que encontraremos en el juego son los siguientes:

Trampolín Tirolesa Bastión Cajón Antorcha Demoledor Vortice de viento Bambucóptero Bomba estelar Balista Ruediciclo Molino de pesca Oso de entrenamiento Ojo buscador Ancla celestial Cañón celestial

Estos karakuri pueden ser de tres tipos:

Básicos : ayudan a explorar áreas de cacería y a luchar contra kemono.

: ayudan a explorar áreas de cacería y a luchar contra kemono. Fusión : ofrecen protección o aumento de daño.

: ofrecen protección o aumento de daño. Dragón: armas y dispositivos extremadamente poderosos con características especiales, pero que requieren más materiales.

Requerimientos mínimos y recomendados para jugar Wild Hearts en PC

Mínimos Recomendados Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits Procesador (AMD) AMD Ryzen 5 2600 AMD Ryzen 5 3600 Procesador (Intel) Intel Core i5-8400 Intel Core i7-8700 Memoria RAM 12 GB 16 GB Tarjeta gráfica (AMD) Radeon RX 5500 XT (VRAM de 8 GB) AMD Radeon RX 5700 XT (VRAM de 8 GB) Tarjeta gráfica (Nvidia) GeForce GTX 1060 (VRAM de 6 GB) GeForce GTX 2070 (VRAM de 8 GB) DirectX 12 12 Conexión a Internet 512 kbps o mayor 512 kbps o mayor Espacio en disco duro 80 GB 80 GB

Esta es toda la información que tenemos sobre cuándo sale o cuál es la fecha de lanzamiento de Wild Hearts, su historia, monstruos kemono, herramientas karakuri, etc. A medida que sepamos más, actualizaremos este artículo.