Wild Rift: Guía para comenzar a jugar League of Legends para celulares

Después de una larga espera, el pasado 29 de marzo la beta abierta de League of Legends: Wild Rift pasó a estar disponible para todo el continente americano. Desde ese día, miles de jugadores descargaron en sus dispositivos la versión móvil del género de tipo MOBA (Massive Online Battle Arena) más popular de la actualidad. Por eso, hemos preparado esta guía para explicar temas como los controles de Wild Rift, cómo adquirir aspectos (‘skins’), cómo instalar el juego o qué campeón usar.

Quienes jugaron League of Legends en PC durante años tuvieron que emprender la laboriosa tarea de acostumbrarse a una versión diferente y hasta extraña del título. En contraposición, otras tantas personas llegaron a vivir la experiencia del juego de Riot Games por primera vez en sus vidas, probablemente producto de la migración de otros títulos similares para celular como Mobile Legends.

Si haces parte de cualquiera de esos dos grupos de personas, te explicaremos a continuación todo lo que necesitas saber para iniciar cómodamente a Wild Rift.

En la siguiente sección de esta guía explicamos cómo instalar Wild Rift en el celular.

¿Cómo instalar Wild Rift?

Lo primero que explicará esta guía de Wild Rift es cómo instalar el juego. Esto lo puedes hacer desde Google Play Store (en caso de Android) o desde la App Store (en caso de iOS). Solo búscalo en la tienda e instálalo. Debes ser paciente, porque pesa 2GB.

Después de eso, el juego te pedirá acceder por medio una cuenta de Riot Games, Google o Facebook. Si no tienes una cuenta de Riot Games, puedes elegir la primera opción y después oprimir en ‘Crear cuenta’. Hecho esto, se te pedirán algunos datos como el correo electrónico para continuar. Si tienes datos de cualquiera de las tres opciones solo ingrésalos y se te permitirá jugar.

Si te preguntas cómo es que todavía no puedes jugar después de instalar Wild Rift, es probable que la aplicación requiera un poco más de tiempo para actualizarse.

La primera parte de esta guía de Wild Rift te explica cómo instalar el juego.

¿Qué es lo primero que debo hacer en Wild Rift?

Riot Games se empeñó en que League of Legends para celulares fuera una experiencia más sencilla de llevar para los primerizos en el juego. Debido a eso, creó un total de nueve tutoriales diseñados para enseñar los conceptos básicos de Wild Rift.

La primera vez que entras al juego este te obligará a terminar el tutorial básico. Sin embargo, después de esto serás tú el que deberá buscar los demás escenarios. Esto es sencillo, pues desde el menú principal solo deberás oprimir en ‘Jugar’, después ir a la pestaña de ‘Entrenamiento’ y entrar a la sección de tutoriales. Terminarlos todos valdrá la pena, pues recibirás recompensas y el conocimiento básico para jugar.

Una vez los termines, vuelve a entrar al botón de ‘Jugar’, pero esta vez quédate en la pestaña ‘Normal’. Entra a la opción de ‘Cooperativo vs. IA’ y elige la dificultad ‘Introducción’. Cuando te sientas con confianza, juega partidas en ‘Intermedio’ o en ‘PvP’, que es la opción de luchar contra otros jugadores humanos.

Después de instalar el juego, nuestra guía de Wild Rift te sugiere que completes todos los tutoriales para entender el juego.

¿Cuál es el objetivo de las partidas?

Al igual que en cualquier título de este género, en cada partida habrá dos equipos rivales de cinco jugadores cada uno. Los dos equipos deberán defender una base propia mientras tratan de destruir la base del equipo enemigo. El objetivo principal es una estructura central llamada el Nexo; si cualquiera de los dos Nexos es destruido, la partida llegará a su fin y se le dará la victoria al equipo que lo haya derrumbado.

Para lograr esto en Wild Rift, cada jugador deberá elegir un campeón que usará por toda la partida. Un campeón es un personaje con unas habilidades únicas y que puede recolectar experiencia y oro para hacerse más fuerte. Esto se logra derrotando criaturas enemigas débiles conocidas como súbditos. La idea de esto es que sea capaz de derrotar a los campeones enemigos para que dejen desprotegida su base y así poder destruirla.

Las bases están conectadas por tres caminos conocidos como carriles. Aquí hay estructuras defensivas que hay que destruir antes de llegar al Nexo. Los jugadores deben cubrir todos estos carriles y luchar contra los campeones enemigos mientras tratan de fortalecerse.

En nuestra guía de Wild Rift te explicamos el objetivo principal del juego: destruir el nexo.

¿Cómo utilizo los controles en Wild Rift?

El League of Legends de siempre se suele jugar con teclado y ratón. Sin embargo, los controles de Wild Rift han sido adaptados para jugar completamente con la pantalla táctil de un celular. De hecho, todos los movimientos y controles pueden ser realizados únicamente con los dedos pulgares.

Los controles de Wild Rift no son sencillos de usar en un inicio, pero se hace fácil con el tiempo. En la esquina inferior izquierda de la pantalla hay un círculo que cuando lo tocas y deslizas haces mover a tu campeón. Tu pulgar izquierdo debe permanecer ahí durante casi toda la partida, ya que será muy importante tener control completo de a dónde te mueves para evitar adelantarte demasiado, salir bien librado de una pelea o esquivar habilidades enemigas.

En la esquina inferior derecha están todas tus habilidades. Tendrás un botón grande que al presionarlo hará que tu campeón realice un ataque básico al enemigo más cercano (priorizando campeones). El ataque básico puede ser cuerpo a cuerpo o a distancia dependiendo del campeón, y este puede tener mayor o menor daño según el tipo de campeón y los objetos que use. Sin embargo, al principio de cada partida la mayor cantidad de daño proviene de los ataques básicos. No servirá de nada presionarlo repetidas veces ya que no golpearás más rápido; con mantenerlo presionando es más que suficiente para que golpees a la velocidad de ataque estándar de tu campeón.

Arriba del botón de ataque básico está el botón de ataque a torres. Oprimirlo hará que ataques la torre más cercana por encima de cualquier otro enemigo. Algo similar ocurre con el botón de abajo, que prioriza el ataque a súbditos por encima de campeones y torres.

Alrededor del botón de ataque básico se encuentran las habilidades del campeón. Cada vez que el personaje sube un nivel, puede aprender una habilidad o subirla de nivel tocando la flecha que se encuentra arriba del ícono. Una vez has aprendido la habilidad, debes mantenerla presionada y deslizar el dedo hacia donde quieres que sea lanzada (en caso de requerir tu puntería y que no sea autodirigida). Para hacerla efectiva, debes soltar el dedo; y si quieres cancelar la acción, desliza el dedo hasta la ‘X’ que aparece un poco más arriba.

En Wild Rift alrededor de todos estos controles hay más acciones como los hechizos de invocador, el botón de regreso, la activación de objetos y las alertas, pero deberás explorarlas y acostumbrarse a su uso con el tiempo.

En esta sección de la guía de Wild Rift te explicamos cómo mover a tu personaje y cómo usar sus habilidades usando los controles en pantalla.

¿Cómo funcionan las torres?

Las torres son estructuras defensivas que se encuentran a lo largo de los carriles. Estas impiden que los súbditos y los campeones enemigos lleguen a hacerle daño al Nexo. Por lo tanto, es fundamental destruirlas (al menos todas las de un carril) para acabar eventualmente el juego.

Las torres disparan a todos los objetivos enemigos que se encuentren a su alcance. Estas golpean muy fuerte y ni siquiera un campeón es capaz de sobrevivir varios tiros seguidos, al menos al inicio de la partida. Lo importante es no caminar hacia la zona de ataque de una torre enemiga sin necesidad de hacerlo.

Para que un campeón pueda hacerle daño a una torre enemiga y destruirla, debe matar a los súbditos enemigos y hacer que sus súbditos avancen y se estrellen contra la torre. De esta forma, la torre disparará a los súbditos, lo que permite que el campeón pueda entrar a su zona sin ningún problema. La torre no disparará al campeón hasta que mueran todos los súbditos o hasta que el personaje golpee a un campeón aliado dentro de esta zona. Si haces esto, la torre te atacará inmediatamente.

En Wild Rift ves el alcance de la torre cuando te acercas a ella. Si el círculo a su alrededor está verde, quiere decir que no te atacará aunque entres a su zona (porque está disparando a súbditos); si está amarillo, significa que no estás a su alcance pero te atacará tan pronto entres a la zona; y si está roja, es porque eres actualmente su blanco, y debes huir de la zona tan pronto puedas.

Esta sección de nuestra guía de Wild Rift te explica cómo funciona el ataque de las torres y te permite repasar lo aprendido en la sección de controles para evitar recibir daño por un golpe no deseado al enemigo.

¿Qué campeón debo escoger en Wild Rift?

Si te preguntas por qué campeón deberías usar en Wild Rift, lo primero que tienes que pensar es en el rol que vas a jugar. Tanto en League of Legends como en esta versión hay cinco roles que se definen por el carril que ocupas desde el inicio hasta la mitad de la partida. A continuación, encontrarás la lista de estos roles:

Carril solitario (superior) : A esta línea se llevan campeones luchadores cuerpo a cuerpo o tanques (con mucha resistencia). Para comenzar es una buena idea elegir a Garen, Dr. Mundo o Malphite.

: A esta línea se llevan campeones luchadores cuerpo a cuerpo o tanques (con mucha resistencia). Para comenzar es una buena idea elegir a Garen, Dr. Mundo o Malphite. Carril central : En esta línea los jugadores suelen llevar campeones magos o asesinos, quienes pueden hacer mucho daño en poco tiempo. Para comenzar se puede elegir a Orianna o Ahri.

: En esta línea los jugadores suelen llevar campeones magos o asesinos, quienes pueden hacer mucho daño en poco tiempo. Para comenzar se puede elegir a Orianna o Ahri. Carril dúo (inferior)/ tirador : En esta posición (al lado del dragón) siempre van dos jugadores. El tirador es un campeón débil que ataca a distancia pero que a lo largo de la partida llega a a hacer muchísimo daño sostenido. Es recomendable comenzar a jugar con Jinx, Ashe o Miss Fortune.

: En esta posición (al lado del dragón) siempre van dos jugadores. El tirador es un campeón débil que ataca a distancia pero que a lo largo de la partida llega a a hacer muchísimo daño sostenido. Es recomendable comenzar a jugar con Jinx, Ashe o Miss Fortune. Carril dúo (inferior)/ soporte : El acompañante del tirador en el carril dúo es el soporte. Se trata de un campeón que protege al tirador y está diseñado para ayudar al resto del equipo, bien sea para recibir el daño por los demás o incapacitar a enemigos. Puedes comenzar con Blitzcrank o Braum.

: El acompañante del tirador en el carril dúo es el soporte. Se trata de un campeón que protege al tirador y está diseñado para ayudar al resto del equipo, bien sea para recibir el daño por los demás o incapacitar a enemigos. Puedes comenzar con Blitzcrank o Braum. Jungla: Esta posición es para campeones que pueden pelear contra los monstruos neutrales que se encuentran en la jungla y caminan por todo el mapa buscando una oportunidad para aparecer de sorpresa ante un enemigo y derribarlo al generar una ventaja numérica. A esta acción se le llama ‘gank’. Se puede iniciar jugando con Jarvan IV, Wukong o Graves.

Antes de cada partida hay una pantalla de selección de campeón. Debes prestar atención a las selecciones de tu equipo y tratar de cubrir cada una de las cinco posiciones. Puedes usar los comandos del chat para manifestar a qué posición irás o solicitar que alguien cubra alguna.

Adicionalmente, al inicio de cada partida se te indicará cuál es el carril solitario y cuál es el carril dúo. La razón de esto es que en algunas partidas será necesario ubicarte en el equipo del otro extremo del mapa, por lo que se girará automáticamente el mapa. Tú solo sigue las flechas que indican a la posición a la que irás.

Esta sección de la guía de Wild Rift te explica con qué campeón puedes comenzar a jugar.

¿Qué otras diferencias debo tener en cuenta en Wild Rift?

A continuación podrás ver otras particularidades que deberás tener en cuenta en este título para móviles:

Las compras de la tienda están automatizadas . Tu campeón requiere objetos para hacerse más fuerte, y deberás canjearlos por oro cada vez que vuelvas a la tienda. Afortunadamente te saldrá una sugerencia en la parte izquierda de la pantalla y tocarla hará que la compres inmediatamente. También puedes ignorar la sugerencia y buscar otros objetos por ti mismo oprimiendo en el contador del oro que tienes justo al lado.

. Tu campeón requiere objetos para hacerse más fuerte, y deberás canjearlos por oro cada vez que vuelvas a la tienda. Afortunadamente te saldrá una sugerencia en la parte izquierda de la pantalla y tocarla hará que la compres inmediatamente. También puedes ignorar la sugerencia y buscar otros objetos por ti mismo oprimiendo en el contador del oro que tienes justo al lado. No hay inhibidores y el Nexo se defiende . La última torre de un carril produce supersúbditos cuando cae. El Nexto actúa como otra torre y dispara a los enemigos cercanos, aunque no deja de ser frágil cuando se le golpea junto a una oleada de súbditos.

. La última torre de un carril produce supersúbditos cuando cae. El Nexto actúa como otra torre y dispara a los enemigos cercanos, aunque no deja de ser frágil cuando se le golpea junto a una oleada de súbditos. Los robots pelean por ti. Si se te cae el internet, un robot jugará por ti hasta que vuelvas. Su inteligencia artificial los hace muy efectivos cuando toman las riendas de tu personaje, pero Riot Games te podrá castigar con un bloqueo temporal para el ingreso a partidas desde la primera vez que tengas un fallo de conexión.

Sin importar con qué campeón juegues Wild Rift, la tienda te mostrará un recomendado de objetos cada vez que la visites.

¿Cómo desbloqueo nuevos aspectos (skins) en Wild Rift?

Este título, al igual que la versión para PC, tiene cosméticos para personalizar el estilo de los campeones u otros elementos como los centinelas o los emoticones. En el caso de los campeones de Wild Rift estos se llaman aspectos, y dependiendo de qué campeón y cómo sean sus efectos, pueden tener un precio mayor o menor.

Para adquirir estos cosméticos debes entrar a la tienda desde el menú principal tocando el ícono de las monedas de la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Cada elemento de la tienda requerirá de una moneda especial llamada ‘Wild Cores’ (los equivalentes a los ‘Riot Points’). Una vez intentes comprar algo y se te alerte de que tienes 0 Wild Cores, se te preguntará si quieres ir a la página de compra de esta moneda. Puedes hacer compras equivalentes de hasta 300.000 pesos colombianos, pero solo podrás pagar desde el saldo de tu tienda de aplicaciones (Google Play y App Store). Por ahora Riot no ha confirmado otros medios de pago.