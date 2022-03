Will You Snail? – Reseña

¿Será que a los videojugadores nos gusta sufrir? Bueno, no es exactamente eso. Es que algunos apreciamos la satisfacción de superar un reto difícil. Esa es la razón por la que Elden Ring es tan popular, pero este gusto por la dificultad no se limita solo a los títulos de la familia Souls o que se inspiran en ella. Juegos como I Wanna be the Guy, Super Meat Boy, Celeste y los ‘ROM Hacks’ Kaizo Mario también tienen muchos seguidores. Es a ese género de plataformas ultra difíciles que pertenece Will You Snail?, un juego que se jacta de “predecir” las acciones del jugador para hacerle la vida imposible.

Will You Snail? es un juego creado prácticamente por una sola persona: el youtuber Jonas Tyroller. Él se ha dedicado a documentar detalladamente el proceso de desarrollo de este título en su canal. Eso lo convierte en un recurso invaluable para los interesados en este proceso, ¿pero es un buen juego? Vamos a descubrirlo.

En este juego controlamos a un caracol. Sí, un caracol. Aparentemente estamos atrapados dentro de una simulación creada por una inteligencia artificial malvada llamada Squid. Esta I.A. tiene planes terribles para la humanidad, por lo que tenemos que detenerla.

Tras superar los primeros niveles, descubrimos con horror que Squid tiene un truco bajo la manga. Puede predecir nuestros movimientos para poner trampas y obstáculos. Incluso si creemos que dominamos un nivel, no podemos descuidarnos porque el villano puede sorprendernos con un peligroso pico donde no había nada un instante antes. Lo peor de todo es que luego se burlará de nosotros por ser tan predecibles.

Ah, sí. Siguiendo la tradición de inteligencias artificiales malvadas como GlaDOS, de Portal, y SHODAN, de System Shock, el villano de Will You Snail? está hablando constantemente con nosotros. Comenta nuestras acciones, se burla y nos insulta. Esto puede parecer molesto, pero resulta que es parte importante del juego.

Squid sabe que esta es una simulación y que estamos en un videojuego. Sus comentarios no están dirigidos al personaje, sino al jugador. Debido a la dificultad del juego, en el que podemos morir cientos de veces, está constantemente refiriéndose a nuestra falta de habilidad y jactándose de lo inteligente que es. Aunque revivir al comienzo de un nivel es algo inmediato, ver el contador de muertes subir y subir puede comenzar a frustrarnos . Nos tienta a bajar la dificultad. ¡Pero que cambiemos la dificultad también está dentro de los planes del villano! Solo basta ver los nombres que tienen los diferentes niveles de dificultad para descubrir que se sigue burlando de nosotros.

Aunque la supuesta capacidad del juego de predecir nuestros movimientos es el elemento más promocionado, la verdad es que no resulta tan grave. Esta mecánica no está presente en todos los niveles y no es tan preocupante si bajamos la dificultad. De hecho, hay una gran variedad de mecánicas y sorpresas jugables que nos van a mantener entretenidos durante las aproximadamente cinco horas de duración que tiene.

¡Ah! ¡No crean que Will You Snail? termina cuando vemos los créditos! Podemos volver a jugar todos los niveles para descubrir sus secretos, algunos de los cuales se desbloquean de formas bastante originales aprovechando la naturaleza ‘meta’ de este título. También podemos tratar de encontrar todos los Puntos de Exploración y, si queremos un verdadero reto, conseguir todos los Puntos de Dificultad pasando todos los niveles en el modo más difícil. Este objetivo es un verdadero “destrozapulgares” que solo está al alcance de los jugadores más hábiles y con más paciencia. Afortunadamente, los controles del caracol protagonista son rápidos y muy precisos. Su doble salto es un verdadero salvavidas.

Mediante la exploración también podemos develar más y más de la historia del juego. Podemos encontrar diálogos entre un programador llamado Dallin y otra inteligencia artificial conocida como Unicornio. Sus conversaciones revelan una historia sobre grandes avances tecnológicos y un peligroso régimen autoritario que controla su país. Esta historia es cada vez más interesante, pues los personajes discuten la ética de crear una I.A. y las diferencias entre una mente real y una simulada. A medida que esa historia se profundiza nos vemos obligados a explorar la dimensión filosófica de estos temas, con resultados muy interesantes.

Will You Snail? también es un juego muy llamativo a nivel visual y sonoro. Los gráficos recurren a un estilo neón que captura nuestra atención y encaja muy bien con las melodías electrónicas que lo acompañan. Ya hemos visto otros juegos independientes con estilo similar, pero eso no lo hace menos interesante.

Lo que sí puede ser un problema son los diálogos. Squid habla constantemente y sus comentarios pueden ser importantes para la historia o dar pistas sobre cómo superar el nivel. Requieren nuestra atención, pero su voz está en inglés y tiene un efecto robótico que hace que no siempre le entendamos aunque entendamos el idioma. Los subtítulos están disponibles en una gran cantidad de lenguajes, incluyendo el español, pero leerlos mientras estamos tratando de superar un nivel difícil puede ser una trampa mortal. Algunos de sus comentarios vienen tras una muerte, lo que nos da espacio para leerlos.

Otro “problema” es que hay niveles y mecánicas menos elaboradas que otras. La mayoría de niveles son divertidos u ofrecen retos interesantes, pero hay otros que son extremadamente tediosos o complicados.

Aunque estos defectos tal vez impidan que Will You Snail? Se convierta en un clásico, es un juego que vale mucho la pena, especialmente aquellos que quieran un buen reto de plataformas. Estará disponible para PS4, Xbox, Nintendo Switch y PC (Steam) a partir del miércoles 9 de marzo de 2022.

Woll You Snail? 7.9/10 Nota Lo que nos gustó - Jugabilidad muy rápida y precisa.

- Trama sorpresivamente profunda.

- Estilo visual neón muy atractivo.

- Banda sonora digna de ser bailada.

- Muy rejugable, si tienen la habilidad y la paciencia. Lo que no nos gustó - La dificultad puede ser desesperante.

- Diseño de niveles irregular, unos muy buenos y otros no tanto.

- Es imposible jugar poniendo atención a los subtítulos.

En resumen Incluso en su dificultad más baja, Will You Snail? es todo un reto para los aficionados a los juegos de plataformas. Aún así, puede resultar bastante divertido. Sus controles precisos, llamativo estilo neón y excelente banda sonora nos mantienen interesados en seguir jugando a pesar de las constantes muertes. También podemos descubrir una interesante historia sobre la ética de las inteligencias artificiales y las simulaciones que nos dejará pensando. Es una lástima que algunos niveles no tengan mecánicas tan bien diseñadas como otros, pero la mayoría del juego ofrece una gran experiencia.

Reseña hecha con una copia digital de Will You Snail? para Steam brindada por No Gravity Games.