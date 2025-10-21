Este adorable y difícil juego de plataformas protagonizado por un pato y una tortuga ya tiene fecha de lanzamiento

Videojuegos

¿Ya terminaron Silksong y están buscando otro juego que ponga a prueba sus habilidades plataformeras? Les tenemos una gran opción que además cuenta con una pareja protagonista que los va a enamorar. Windswept, del estudio independiente Weatherfell, es un nuevo juego de plataformas que los va a enamorar con su tierno estilo mientras pone a prueba sus habilidades con el control.

En este título tomamos control de Marbles el pato y Checkers la tortuga. Tras ser arrastrados lejos de su hogar por una tormenta, deciden hacer equipo para buscar el camino a su hoga. Podremos jugarlo a partir del martes 11 de noviembre de 2025 cuando salga para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.

Cada uno de los personajes de Windswept tiene habilidades diferentes que debemos combinar para superar los más de 40 niveles divididos en cinco mundos. Tendrán una gran cantidad de secretos y sorpresas, pues los diseñadores dicen que se inspiraron fuertemente en juegos clásicos de plataformas de los años 90 como Donkey Kong Country y Yoshi’s Island.

Si les llama la atención pero quieren probarlo antes de comprarlo, pueden descargar la demo de Windswept que ya está disponible en Steam.

