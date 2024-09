Wizardry: The Five Ordeals llega a Switch en 2025

Game Spark Publishing y 59studio lanzarán Wizardry: The Five Ordeals en Switch, previsto para el 30 de enero del 2025. Wizardry: The Five Ordeals es un juego de exploración de calabozos creado originalmente en 2006. Los jugadores de Switch tendrán acceso al escenario principal ‘El precio del engaño’, junto con los escenarios adicionales ‘La propiedad del viajero’, ‘Los hijos del rey Selene’, ‘El vacío de la apoteosis’, ‘El hombre encurtido de Galván’ y ‘Las ruedas de la llama’.

Además, con una actualización del primer día, se podrá acceder a Escenarios de usuario. Los escenarios ‘Prisoners of the Battles’ y ‘The Absence of Misericordia’ se ofrecerán como DLC.

Los jugadores crearán su propio personaje, como en un juego de rol de mesa tradicional, y se aventurarán en un calabozo basado en cuadrícula con un grupo de hasta seis miembros. El combate por turnos mezcla la simplicidad de los RPG con la dificultad de los juegos de rol de mesa. Tu personaje puede perderse para siempre y las partidas guardadas se sobrescribirán. Prepárate para una aventura clásica ‘hardcore’.

Si bien la jugabilidad básica no ha cambiado desde 2006, la interfaz de usuario se ha mejorado para una audiencia moderna. Las mejoras incluyen compatibilidad con pantalla panorámica y alta resolución con nueva interfaz de usuario, así como laberintos 3D con monstruos en alta resolución.

Wizardry: The Five Ordeals se encuentra disponible en Steam.