Wolfenstein: The New Order es el juego gratis de Epic Games Store entre el 2 y el 9 de junio (2022)

No tener dinero no es excusa para no luchar contra los nazis en un videojuego. Epic Games Store nos está ofreciendo el juego de MachineGames y Bethesda Wolfenstein: The New Order completamente gratis durante los próximos días.

Aquí pueden leer nuestra reseña de este juego.

Este título nos lleva a una historia alternativa en la que los nazis ganan la segunda guerra mundial. Tras despertar de un coma en los años sesenta, el capitán William «B.J.» Blazkowicz se une a la resistencia contra las fuerzas alemanas. El juego fue un éxito de ventas y tuvo un muy bien recibimiento de la crítica, que alabó su historia y mecánicas de juego.

¿Cómo reclamar el juego Wolfenstein: The New Order gratis en Epic Games Store?

Podremos agregar este título sin costo a nuestra biblioteca de Epic Games Store entre las 10:00 a.m. (hora de Colombia) del jueves 2 de junio y la misma hora del jueves 9 de junio de 2022. Una vez allí, podemos jugarlo cuando queramos aunque la oferta haya terminado.

Solo tenemos que visitar la sección del juego en la tienda y dar clic en el botón ‘Obtener’. Recuerden que deben iniciar sesión con su cuenta de Epic Games (la misma con la que inician sesión en Fortnite) y tener activada la autenticación de dos factores.

Cuando la oferta termine, Wolfenstein: The New Colossus dejará de ser gratis y recuperará su precio de 59.900 pesos colombianos.

Epic Games Store también está manteniendo en secreto cuál será el juego gratis la semana entre el 9 y el 16 de junio de 2022.

Fuente: Epic Games Store