Videojuegos

Wolverine: PlayStation anuncia la fecha de lanzamiento del nuevo juego de Insomniac

PlayStation lanzará su nuevo juego ambientado en el universo Marvel dos meses antes del estreno de GTA 6.

Cesar Salcedo
Desde el 2021, hemos reportado que Insomniac Games se encuentra trabajando en un videojuego protagonizado por Wolverine. Además, hace un año, debido a un robo de datos que sufrió Insomniac conocimos que el juego se encuentra en etapas avanzadas de su desarrollo. Ahora, de manera totalmente inesperada, Sony ha confirmado que el juego Marvel’s Wolverine llegará a PlayStation 5 dos meses antes de GTA 6.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Marvel’s Wolverine?

Si se preguntan cuál es la fecha de lanzamiento de Wolverine, les contamos que el videojuego llegará de forma exclusiva para PlayStation 5 el martes 15 de septiembre de 2026. Marvel’s Wolverine promete ser una experiencia de acción visceral que combina el estilo característico de Insomniac Games —combate fluido y grandes secuencias de acción— con una historia mucho más oscura y brutal en comparación con los juegos de Spider-Man.

¿Cuál es la historia de Marvel’s Wolverine?

En esta historia original, un Logan atormentado por su pasado recorrerá diferentes partes del mundo. Desde los gélidos bosques de Canadá hasta las peligrosas calles de Tokio y la isla de Madripoor. A lo largo de este «thriller» de escala mundial, Wolverine no solo se enfrentará a facciones letales como los Reavers, sino que también cruzará caminos con figuras icónicas de los cómics, incluyendo a la escurridiza Mystique y al temible Omega Red, profundizando en la esencia más salvaje y solitaria del héroe.

Fuente: @PlayStation

