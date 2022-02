¿Te gusta Wordle? Puedes probar Globle, el juego de geografía

Si te gustan los juegos sencillos pero que te retan todos los días a aprender algo nuevo al estilo de Wordle, probablemente te interese Globle. La gran diferencia es que Globle no es un juego de palabras, sino uno que comprobará tus conocimientos en geografía.

Si te lo preguntabas, después de vender Wordle a The New York Times, Josh Wardle no ha continuado haciendo más juegos. En cambio, el creador de Globle, Abe Train, es uno que se inspiró en el popular juego de palabras para hacer su propia versión geográfica. De hecho, la interfaz y la jugabilidad tienen cierto parecido.

El juego se ha comentado desde el pasado 29 de enero y ya está siendo muy comentado tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

¿Cómo se juega Globle, el juego de geografía primo de Wordle?

Como es de esperarse, el objetivo de Globle es descifrar el país del día. Este es el mismo para todos los jugadores en el mundo, por lo que revelar la respuesta puede arruinar la experiencia.

Para hallar el país se emplea una mecánica de «Caliente Frío». Comienzas con el nombre de cualquier estado soberano del mundo y este será resaltado en el mapa. Si el territorio se ve amarillo, entonces el país del día está muy lejos de tu selección; en cambio, si está rojo es porque está muy cerca. Mientras más te acerques al rojo oscuro, más pintarás tu mapa y más te acercarás a la respuesta. En el ejemplo de la página, si la respuesta es Japón entonces Francia aparecerá en amarillo, Nepal en naranja y Corea del Sur en rojo oscuro.

El problema es que deberás tener un buen conocimiento en geografía y nombres de países. Además, estos tienen que ser escritos en inglés. Sin embargo, si crees que necesitas ayuda puedes apoyarte en Google Maps hasta que ya no lo necesites.

¿Les gusta Wordle? Si les gusta la geografía pueden jugar Globle, que es un concepto similar pero adivinando países. Este te indica qué tan cerca estás y cuántos intentos llevas



🌎 Feb. 7, 2022 🌍

Today's guesses: 15

Current streak: 1

Average guesses: 15https://t.co/hUITvOo3kw — Sergio Trujillo (@SergioTruR) February 8, 2022

Al igual que Wordle, Globle tiene una opción para compartir tus resultados personales en redes sociales. A diferencia del primero, no parece haber una forma de perderlo, pues puedes tratar de adivinar las veces que quieras. Aun así, la idea es tratar de hallar la respuesta en la menor cantidad de turnos posible.

Como consejo, debes tener cuidado con la escritura de algunos países. Al ser un juego reciente, todavía puede no aceptar algunos caracteres especiales o formas de acortar las palabras, como es en el caso de escribir St. Vincent en vez de Saint Vincent and the Grenadines. Si tienes la certeza de la existencia de un país pero no te acepta la opción, deberías revisar nuevamente la escritura.

Fuente: Abe Train