World Heroes Perfect – Reseña (PC)

World Heroes Perfect (1995) es el último titulo de la franquicia desarrollada por ADK en colaboración con SNK, el cual —en la década del 90— buscó refinar su identidad en el competido mercado de los arcade de juegos de pelea de esa época. Ahora, treinta años después SNK ha revivido este juego —recordado por muchos por lo original de sus personajes— como parte de la NEO GEO Premium Selection.

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Estamos en el 2026 ¿Qué es World Heroes Perfect?

Ya sabemos que hay más de un juego de esta franquicia, así que les les que contamos que a diferencia de sus predecesores, que utilizaban un sistema de botones basado en la presión, World Heroes Perfect optimizó el hardware de la Neo Geo —en su época— para ofrecer una experiencia técnica profunda. Ya que, este título resaltó por sus mecánicas que intentaron rivalizar con las de las franquicias más conocidas de la época. Sin embargo, su lanzamiento se produjo en un momento en que el género de juegos de pelea experimentaba cambios drásticos, lo que influyó en la percepción general frente a la competencia con mecánicas y sistemas de combate innovadores. Así que en nuestra reseña de World Heroes Perfect, les contaremos si vale la pena que este juego de culto del género sea el tercer título de la NEO GEO Premium Selection.

Una historia llena del espíritu de la década del 90

La historia de World Heroes Perfect se desarrolla después de los eventos del World Heroes Battle Fest y la caída de Zeus. El Dr. Brown envía invitaciones a los antiguos participantes para resolver de manera definitiva quién es el combatiente más poderoso de la historia. Las reglas establecidas para este torneo final dictan combates de noventa y nueve segundos, donde el vencedor se define al ganar dos de tres rondas posibles.

En caso de igualdad de salud al agotarse el tiempo, se declara un empate, y si tras cuatro asaltos no existe un ganador claro, ambos participantes son eliminados del torneo. Mientras los guerreros se preparan para la competencia, Zeus busca venganza por su derrota previa, ignorando que una amenaza adicional acecha desde las sombras. Además, debido al uso excesivo de la máquina del tiempo, se ha ocasionado un descontrol tecnológico que desplaza a los personajes a diversas épocas históricas de forma aleatoria.

¿Cómo se juega World Heroes Perfect?

El sistema de combate de World Heroes Perfect cuenta con un esquema de seis tipos de ataques, con cuatro botones, distribuidos en tres intensidades de puño y tres de patada. Sin embargo, para una configuración de cuatro botones, los desarrolladores de World Heroes Perfect decidieron que los golpes fuertes se debían ejecutar oprimiendo los dos botones de puño o patada.

Adicionalmente, World Heroes Perfect cuenta con la barra de Hero, la cual se carga mediante acciones ofensivas y defensivas. Esta al estar completa, permite acceder a versiones potenciadas de los movimientos especiales o ejecutar los Ultimate Mystery. Estos son ataques de desesperación disponibles cuando la vitalidad del luchador cae por debajo del cincuenta por ciento. Mientras esta barra permanece cargada, el personaje adquiere la propiedad de no ser derribado por golpes comunes, aunque sigue siendo vulnerable a los agarres.

A este sistema se suman los movimientos especiales ABC, los cuales son técnicas exclusivas de cada luchador que cumplen funciones variadas como amagar, capturar proyectiles o hacer contraataques tras un bloqueo. En el apartado defensivo, además de podernos cubrir en el aire, en World Heroes Perfect encontramos los Projectile Killer. Estos son ataques capaces de neutralizar proyectiles enemigos, y los Blow Defense, que sirven para romper la guardia del oponente. Cabe resaltar que para World Heroes Perfect ADK prescindió del modo Deathmatch, que era la seña de identidad de las primeras entregas gracias a sus trampas y barras de vida compartidas, limitando al jugador a solo tener el formato arcade tradicional.

Escenarios variados y personajes llamativos

World Heroes Perfect cuenta con un total de 19 personajes, incluyendo el regreso de figuras clásicas de la serie y la incorporación de Son Goku como la única novedad relevante en esta entrega. Afortunadamente, este personaje en la versión de la NEO GEO Premium Selection se encuentra desbloqueado por defecto. Los personajes presentan una variedad de estilos que van desde combatientes lentos y poderosos hasta otros más ágiles con menor resistencia, utilizando armas o técnicas cuerpo a cuerpo.

Los escenarios son un componente fundamental del diseño del juego, destacando por su variedad temática que abarca desde la prehistoria y el Egipto faraónico hasta un Tokio contemporáneo y un escenario ambientado en la revolución industrial. Los jefes finales son un factor crucial en el cierre de la franquicia. Zeus, el antagonista principal de la entrega anterior, regresa como un luchador que se enfrenta al jugador tras superar el torneo inicial. No obstante, la verdadera amenaza final es Neo Dio, quien interviene de manera abrupta derrotando a Zeus para tomar su lugar.

En su momento, la disponibilidad de estos jefes variaba considerablemente según la plataforma. Por ejemplo, en la versión de Sega Saturn, Zeus está disponible desde el inicio, mientras que en Neo Geo CD requiere el uso de códigos secretos y en otras versiones no es seleccionable. Todo esto ha quedado en el olvido, ya que, ahora todos los personajes están disponibles.

¿Cuáles son las novedades de la versión de World Heroes Perfect de la NEO GEO Premium Selection?

La versión de World Heroes Perfect desarrollada por Code Mystics, a diferencia de los ports digitales previos que eran conversiones directas de la placa original, esta versión se enfoca en implementar mejoras de calidad de vida para el publico moderno que gusta del genero de los juegos de pelea.

La novedad más relevante es la implementación de rollback netcode, lo que garantiza partidas en línea fluidas. Adicionalmente, los jugadores podrán crear salas de hasta nueve jugadores o crear sus propios torneos con formatos de eliminación sencilla, doble y round-robin. Además, como los demás juegos de la NEO GEO Premium Selection, Code Mystics ha agregado un Modo de Práctica robusto, una herramienta ausente en el arcade original, que permite visualizar hitboxes, ajustar la velocidad del juego, ver los comandos ejecutados y configurar la respuesta de la inteligencia artificial. También se han añadido elementos de personalización y preservación, como una galería de arte con ilustraciones desbloqueables, listas de movimientos integradas, logros y diversos filtros o bordes de pantalla para adaptar la imagen de 1995 a monitores actuales.

Reseña hecha con una copia digital para Steam de World Heroes Perfect provista por SNK.