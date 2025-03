World of Goo 2 finalmente arribará a Steam

2D Boy y Tomorrow Corporation anunciaron una nueva versión para PC y Mac (Steam) de World of Goo 2, juego de plataformas y puzles basado en la física y secuela del título de 2008 mayormente desarrollado por Kyle Gabler y Ron Carmel. A través de Steam se podrá encontrar World of Goo 2 en el segundo trimestre del año, según informaron los desarrolladores. World of Goo 2 se lanzó por primera vez para Switch y PC a través de la Epic Games Store el 2 de agosto del 2024.

Construye puentes, haz crecer torres, terraforma terrenos y alimenta máquinas voladoras en la impresionante secuela del multipremiado World of Goo. Descubre un líquido viscoso, fluido y salpicante de forma realista. Dirige el flujo del líquido como un río, conviértelo en bolas de Goo, extingue incendios y resuelve puzles. Descubre nuevas especies de Goo: Goo gelatinoso, lanzadores de líquidos, Goo creciente, Goo encogido, Goo explosivo y más. Todos con nuevas y misteriosas propiedades.

World of Goo 2 incluye docenas de nuevas pistas musicales en una hermosa y cautivadora banda sonora de Kyle Gabler. Una emocionante historia para explorar a lo largo de cinco nuevos capítulos, con más de 60 niveles nuevos, cada uno con desafíos adicionales.

La poderosa corporación de antes se ha rebautizado como una organización sin fines de lucro respetuosa con el medio ambiente, sostenible, ecológica y limpia dedicada al procesamiento de Goo. Ayúdalos a recolectar la mayor cantidad posible de Goo. Pero ¿qué quieren realmente? Explora una nueva historia que abarca cientos de miles de años y observa cómo cambia el mundo. El mundo es hermoso, pero también peligroso. Guía tantas bolas de Goo como puedas hacia la tubería de salida de cada zona… pero ¿qué hay al otro lado de la tubería?

Fuente: Kyle Gabler