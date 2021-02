Hace unas horas se filtró en internet información importante sobre World of Warcraft que estaba prevista para ser publicada durante la Blizzcon 2021, el evento anual de Blizzard, cuya edición de este año será virtual y comenzará el 19 de febrero. Los datos filtrados son muy llamativos, pues contienen adelantos del parche 9.1 de Shadowlands, e incluso ‘spoilers’ de la historia.

A pesar de ser una considerable filtración, en este momento solo está circulando información sobre WoW. Todavía no se sabe nada sobre otros proyectos de la compañía, como Diablo IV y Overwatch 2.

Lo primero que se reveló en la filtración compartida por Wowhead fue el nombre del parche 9.1. Su nombre será ‘Chains of Domination‘ (cadenas de dominación), y los jugadores esperan que sea lanzado en los próximos meses, alrededor de mayo. Así se verá la imagen oficial del parche:

Chaions of Domination: El nombre que llevará el parche 9.1

A continuación, podrás ver algunas de las novedades que serán incluidas en el juego próximamente:

Filtraciones y ‘spoilers‘ de Shadowlands

« Descubre los misterios de Korthia «. Parece que una nueva zona dentro de Las Fauces va a ser habilitada en el parche 9.1., cuyo nombre será Korthia, la Ciudad de los Secretos. Esta otorgará nuevas misiones y otras actividades para los jugadores.

«. Parece que una nueva zona dentro de Las Fauces va a ser habilitada en el parche 9.1., cuyo nombre será Korthia, la Ciudad de los Secretos. Esta otorgará nuevas misiones y otras actividades para los jugadores. Las curias se unen . Los Kyrian, los Noctifeérios, los Venthyr y los Necroseñores se aliarán para atacar las fuerzas de El Carcelero en Las Fauces.

. Los Kyrian, los Noctifeérios, los Venthyr y los Necroseñores se aliarán para atacar las fuerzas de El Carcelero en Las Fauces. El Santuario de Dominación . Se trata de una nueva banda de 10 jefes donde se promete enfrentar a la «Reina Banshee»; es decir, Sylvanas Brisaveloz.

. Se trata de una nueva banda de 10 jefes donde se promete enfrentar a la «Reina Banshee»; es decir, Sylvanas Brisaveloz. Una nueva «mega-mazmorra» . Al igual que en Battle for Azeroth con Mecandria, se habilitará una mazmorra de 8 jefes llamada Tazavesh, el Mercado Velado.

. Al igual que en Battle for Azeroth con Mecandria, se habilitará una mazmorra de 8 jefes llamada Tazavesh, el Mercado Velado. Se permitirá volar. Los jugadores podrán ganar la habilidad para volar en Bastion, Ardenweald, Maldraxxus y Revendreth. Sin embargo, no se sabe cuál será la condición para llegar a esto.

Los jugadores podrán ganar la habilidad para volar en Bastion, Ardenweald, Maldraxxus y Revendreth. Sin embargo, no se sabe cuál será la condición para llegar a esto. Nuevas armaduras . Las curias ofrecerán nuevos atuendos y nuevas monturas.

. Las curias ofrecerán nuevos atuendos y nuevas monturas. Nueva temporada de arenas y de mazmorras míticas . El afijo que recibirán las mazmorras estará relacionado al poder de El Carcelero.

. El afijo que recibirán las mazmorras estará relacionado al poder de El Carcelero. El destino de Anduin Wrynn. La última vez que vimos a Anduin estaba encadenado por Sylvannas Brisaveloz, quien le ofrecía que se uniera a ella para lograr «un mundo más justo» a criterio suyo y de El Carcelero. Si bien en ese momento se negó, parece que terminó aceptando nuevos poderes oscuros.

Anduin Wrynn.

Tazavesh, el Mercado Velado

Nuevo equipo de curia.

Santuario de Dominación

Korthia.

Habilidad para volar. Anduin Wrynn cambiará por completo su aspecto en el parche 9.1 de World of Wacraft: Shadowlands

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic

La Blizzcon 2021 no solo hablará de World of Warcraft: Shadowlands. Al parecer, la intención de Blizzard es continuar dando gusto a los jugadores de la versión ‘Classic’, pues les va a dar la bienvenida a The Burning Crusade, la primera expansión que tuvo este juego.

Así es: World of Warcraft: The Burning Crusade Classic será anunciado en estos días en la Blizzcon 2021. Esto implica que los jugadores podrán vivir la experiencia de ir por primera vez a Terrallende, recibir monturas voladoras, aprender la profesión Joyería, crear personajes draenei y elfos de sangre, y llegar a pelear contra jefes como Kael’Thas o el mismísimo Illidan Tempestira.

Algo a tener en cuenta es que los jugadores decidirán si continuar con cada uno de sus personajes de WoW Classic y dar el paso a The Burning Crusade, o continuar con el WoW Classic en nuevos servidores destinados a esa versión.

Fuente: Wowhead.