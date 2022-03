World of Warcraft: los Elfos de Sangre obtendrían la armadura de los Caballeros de Sangre actualizada

El Reino Público de Pruebas del MMORPG de Blizzard Entertainment está arrojando nuevos detalles del parche 9.2.5., que llegará próximamente. Después de todo, parece que los Elfos de Sangre en World of Warcraft (Wow) tendrán próximamente un nuevo conjunto de armadura que representa a los Caballeros de Sangre, quienes son una facción muy importante dentro de la historia.

Armadura Dinástica de los Elfos de Sangre.

Según reportan algunos jugadores, parece que el nuevo parche traerá misiones especiales para algunas razas, entre ellas los Elfos de Sangre. Hay que aclarar que estas misiones podrían ayudar a desbloquear cosméticos totalmente aparte de la Armadura Dinástica, que es el conjunto característico de cada raza. Esta característica fue desbloqueada en Battle for Azeroth y los Elfos de Sangre fueron de los primeros en tener su conjunto.

En vez de eso, la recompensa de la nueva cadena de misiones sería el acceso a la típica armadura de los Caballeros de Sangre.

World of Warcraft: ¿Cuál es la nueva armadura de los Elfos de Sangre?

La armadura de los Elfos de Sangre data desde la época de World of Warcraft: The Burning Crusade. Se trataba de un conjunto de malla de nivel bajo que eventualmente se quedó atrás en cuanto a diseño y texturas. No obstante, los soldados de los Caballeros de Sangre han disfrutado de nuevos diseños a lo largo de las expansiones.

Estos nuevos diseños llegarían en el próximo parche para ser usados por los jugadores. Gracias a la minería de datos, la gente ha descubierto la existencia de las piezas de casco y cinturón de lo que sería este conjunto. Si bien no se han encontrado las demás, es de esperar poder acceder al resto de la armadura. En la imagen de arriba se puede apreciar la comparación entre el diseño antiguo y el nuevo con solo estas dos piezas.

Wow: ¿Quiénes son los Caballeros de Sangre?

Lady Liadrin, matriarca de los Caballeros de Sangre, quienes portan la armadura que podríamos usar en el próximo parche.

Si no recuerdas quiénes son los Caballeros de Sangre en WoW, te ayudaremos a acordarte. Se trata de la facción que permitió que La Horda tuviera por primera vez paladines en su época y se trata de Elfos de Sangre que no creían en el poder de la Luz Sagrada sino que obtenían sus poderes del naaru M’uru, antes de ser corrompido en Meseta de la Fuente del Sol. Desde entonces, esta ha sido una facción militar importante en La Horda.

La hija adoptiva de Lady Liadrin se llama Salandria y ya hace parte del ejército.

La nueva cadena de misiones incluye a Lady Liadrin y los Caballeros de Sangre, quienes le solicitan al jugador hacerse cargo de un San’Layn (vampiro). Al parecer, La Plaga está golpeando de nuevo las Tierras Fantasmas. Para derrotarlo, hay que conseguir un objeto en las Tierras de las Sombras. En algunas filtraciones se ven imágenes de la hija adoptiva de Lady Liadrin participando en las nuevas misiones y algunas conversaciones.

Fuente: Wowhead