World of Warcraft: Shadowlands ahora se lanzará el 23 de noviembre

Este se suponía que sería el primer fin de semana al aire World of Warcraft: Shadowlands. Lamentablemente esto no sucedió. Blizzard decidió no sacar esta expansión en su fecha prometida del 29 de octubre para pulir algunas cosas. El equipo ha anunciado que Shadowlands estará listo para que todos entren a partir del 23 de noviembre.

Algunas de las cosas mostradas en la beta parecen ir en la dirección correcta. Con un poco más de ajustes, Blizzard espera tener todo listo para la nueva fecha. Y es un momento ideal para las personas que se quedaron con las ganas de jugar Cyberpunk 2077 y ahora están tratando de rellenar ese vacío.

Para calentar un poco las cosas, Blizzard preparará algunas festividades antes del lanzamiento. Los jugadores tendrán que enfrentar una nueva invasión de la Plaga a partir del 10 de noviembre. También hay mejores noticias: la primera incursión de Shadowlands, el Castillo Nathria, llegará el 8 de diciembre. Ese mismo día llegan también los Calabozos Misticos y la primera temporada del modo “Jugador contra Jugador”.

La nueva aventura de World of Warcraft los estará esperando el 23 de noviembre, así que vayan preparando sus cuentas.

Vía: DualShockers