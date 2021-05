Desde su debut en 2015, World of Warships —el popular MMO de batallas náuticas en tiempo real de Wargaming— ha participado en toda clase de colaboraciones con otras propiedades intelectuales. Algunas de estas han incluido ‘anime’ con temática de barcos de guerra, tales como High School Fleet y Arpeggio of Blue Steel, y franquicias de culto, como es el caso de Transformers. ¡Incluso a colaborado con la popular serie de videojuegos Azur Lane!

Sin embargo, Wargaming ha decidido apostar por invitados de mayor escala. El 10 de mayo, Godzilla y King Kong arribaron como comandantes a World of Warships. Como es costumbre, esta colaboración con Legendary también llegó con otras novedades para todos los jugadores.

A continuación, encontrarán todo lo que deben saber sobre esta colaboración.

¿Cuánto tiempo durará la colaboración entre World of Warships y Godzilla vs. Kong?

La colaboración entre World of Warships y Godzilla vs. Kong —para leer nuestra reseña de la cinta, hagan click aquí— estará activa hasta el 31 de mayo a las 5:00 AM (hora Colombia).

Cadena de misiones del evento

Cuando inicien sesión, los jugadores de World of Warships podrán escoger entre dos bandos: Godzilla y Kong. Una vez tomen su elección, tendrán acceso a una cadena de misiones. Cada etapa completada de la cadena recompensará a los jugadores con dos camuflajes: Guardián Supremo o Titán Supremo. Una vez completada, la cadena ofrecerá el contenedor final Dos Titanes. Un Rey. Por medio de este, podrán hacerse con alguno de los siguientes artículos:

Camuflaje permanente Original para el VIII North Carolina

Camuflaje permanente Rayo de Calor para el VIII Amagi

Comandante Kong con 10 puntos de habilidad y una voz única

Comandante Godzilla con 10 puntos de habilidad y una voz única

100,000 puntos de experiencia élite del Comandante

21 camuflajes Guardián Supremo o Titán Supremo

21 señales especiales del mismo tipo (Dragón, Dragón Rojo, Wyvern, Hydra, Ouroboros, Basilisco, Escila o Leviatán)

Cabe señalar que ambos comandantes solo estarán sobre sus respectivas naves en el Puerto. No menos importante, los camuflajes permanentes ofrecerán los siguientes bonos:

−3 % al rango de detectabilidad del barco por mar

+4 % a la dispersión de los proyectiles disparados por los enemigos

+50 % de experiencia por batalla

−10 % al costo del servicio postbatalla del barco

¿Qué paquetes podrán adquirirse durante el evento?

Ahora, los jugadores de World of Warships no deberán dejar a la suerte la adquisición de los artículos cosméticos inspirados en Godzilla vs. Kong. El paquete Titanes contiene a los Comandantes especiales Kong y Godzilla, cada uno con 10 puntos de habilidad y una voz única; los camuflajes permanentes Rayo de Calor para el VIII Amagi y Original para el VIII North Carolina junto con esos barcos; banderas conmemorativas; parches; camuflajes consumibles y otros artículos. El paquete Titanes tiene un precio de 42,850 doblones.

De solo querer apoyar a uno de los titanes, los usuarios también pueden optar por conseguir el paquete Kong: Ira Primitiva o Godzilla: Monstruo Superior. Por supuesto, también estará la opción de comprar contenedores Dos Titanes. Un Rey en la Armería y la Tienda Premium.

World of Warships está disponible para PC. Sin embargo, hay versiones para otras plataformas. Mientras que World of Warships: Legends puede descargarse para PS4 y Xbox One, World of Warships Blitz puede descargarse para iOS y Android. Todas estas versiones son ‘free-to-play’.

Fuente: comunicado de prensa de Wargaming