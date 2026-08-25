Worms: Galactic Tactics lleva la guerra de los gusanos a Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC en 2027

Durante la Gamescom Opening Night Live, Team17 y el desarrollador Absolutely Games anunciaron Worms: Galactic Tactics para Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam), su lanzamiento está previsto para 2027. Además de este, otro nuevo juego de Worms está en desarrollo pero no profundizaron en detalles.

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Worms: Galactic Tactics traslada las armas, el humor y el caos destructivo de Worms a un nuevo y audaz campo de batalla. Equipa a tu escuadrón personalizado y enfréntate al Guantelete Galáctico: un combate a muerte de varias fases donde cada batalla trae nuevos enemigos, mejoras poderosas y nuevas oportunidades para sembrar el caos. Planifica tus movimientos, potencia tus armas y asombra al público mientras asciendes de rango, con el objetivo final de enfrentarte al despiadado líder del guantelete.

Escabúllete por campos de batalla 3D completamente destructibles, usando con astucia armas y dispositivos para abrumar a tus enemigos. Prepara el tiro perfecto y observa cómo el paisaje –y tus enemigos– desaparecen gracias a tu estrategia táctica y una gran cantidad de barriles explosivos. Elige entre un arsenal de armas Worms nuevas y clásicas, mejóralas al máximo con el sistema de modificaciones.

En Tácticas Galácticas, las armas usan minijuegos de habilidad para acertar los disparos, toma la posición elevada para mejorar tu puntería y luego calcula el momento perfecto para ese golpe crítico que cambia el rumbo de la partida. Consigue cajas de objetos para ampliar tu arsenal. A veces, una Uzi no es suficiente y un burro cósmico es la única herramienta para el trabajo.

Cuando no estés dominando el desafío, demuestra tus habilidades en el modo multijugador 1 contra 1, tanto local como en línea. Tus gusanos están listos para ser nombrados y decorados con más sombreros, voces y lápidas de las que puedas imaginar.