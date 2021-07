Wow Classic TBC: guía para subir de nivel rápidamente

El pasado 1 de junio se estrenó oficialmente World of Warcraft Classic: The Burning Crusade. Desde ese momento, los jugadores de la Horda y la Alianza pudieron cruzar el Portal Oscuro hasta un peligroso nuevo mundo. Así, en este lugar han podido aventurarse para subir hasta el nivel 70, que es el máximo en Wow Classic TBC y han logrado explorar Terrallende y descubrir nuevas zonas, mazmorras y hasta maestros de vuelo.

Si bien World of Warcraft ha cambiado mucho y se ha hecho más accesible a los nuevos jugadores, no siempre fue así. Uno de sus elementos más tediosos (o divertidos para algunos) es el largo tiempo que puede tomar subir un personaje a nivel máximo. Actualmente alcanzar el nivel 70 desde un personaje recién creado puede tardar en promedio mes y medio o más.

Por eso, hemos preparado una guía para subir de nivel rápidamente en Azeroth y Terrallende en World of Warcraft Classic: The Burning Crusade:

Wow Classic TBC: Consejos básicos para subir de nivel

Lo primero que se debe saber para subir de nivel en World of Warcraft es que las misiones son las que darán la mayor parte de la experiencia. Explorar y derrotar enemigos harán su parte, pero casi todo lo hará el completar misiones. Estas las darán sobre todo PNJ (personajes no jugadores) amistosos en los poblados principales de cada territorio.

El movimiento, una maldición para subir de nivel en Wow Classic

El movimiento es muy limitado en Wow Classic TBC, por lo que no es tan sencillo subir de nivel. Esto es así por el simple hecho de que los jugadores no podrán adquirir su primera montura hasta nivel 30, pero estará durante mucho tiempo por fuera del alcance del bolsillo a un precio de 37 oros aproximadamente. En este sentido tienen ventaja los paladines y brujos, quienes no necesitan aprender equitación e invocan monturas con hechizos.

Debido a esto, será necesario usar la Piedra de Hogar sabiamente. Se trata de un elemento que te transporta al sitio que es «tu hogar» y que tiene un tiempo de reutilización de una hora, además de que lo tienes por defecto en la mochila. Ya que tardarás tanto tiempo caminando por ahí y haciendo misiones, es necesario que fijes tu hogar en la taberna del poblado donde estés haciendo misiones. Si tratas de completar cuatro o cinco misiones antes de devolverte al poblado con piedra de hogar, estarás ahorrando muchísimo tiempo.

Cuando estás subiendo de nivel en Wow Classic TBC la mejor idea es fijar tu hogar en la taberna más cercana a donde estés haciendo misiones.

El registro de misiones

Por otro lado, debes prestar atención a lo que tengas en tu Registro de Misiones (lo abres por defecto con la tecla L) si quieres subir de nivel apropiadamente en WoW Classic TBC. Solo puedes tener 25 misiones activas al tiempo, por lo que si crees que no volverás a una zona, lo mejor será que abandones unas cuantas innecesarias.

Colores en el Registro de Misiones en Wow Classic TBC, algo que debes tener en cuenta a la hora de subir de nivel.

Además, todas las misiones tienen un color. Este se ajusta a tu nivel y dará un claro indicio para la experiencia y la dificultad. A continuación, verás todos los registros de color:

Gris : Estas misiones son una pérdida de tiempo, por lo que debes evitarlas. Tu nivel es demasiado alto, así que casi no obtendrás experiencia completándolas.

: Estas misiones son una pérdida de tiempo, por lo que debes evitarlas. Tu nivel es demasiado alto, así que casi no obtendrás experiencia completándolas. Verde : Estas misiones son fáciles ya que tienes un buen nivel. Si deseas completarlas, es mejor que lo hagas antes de subir de nivel y que se conviertan en grises.

: Estas misiones son fáciles ya que tienes un buen nivel. Si deseas completarlas, es mejor que lo hagas antes de subir de nivel y que se conviertan en grises. Amarillo : Representan misiones de tu mismo nivel, por lo que la experiencia y la dificultad son estándar.

: Representan misiones de tu mismo nivel, por lo que la experiencia y la dificultad son estándar. Naranja : Sus recompensas son considerables, pero la dificultad es alta debido a que el nivel de los enemigos está unos cuantos niveles por encima del jugador. Se recomienda hacerlo en compañía.

: Sus recompensas son considerables, pero la dificultad es alta debido a que el nivel de los enemigos está unos cuantos niveles por encima del jugador. Se recomienda hacerlo en compañía. Rojo: Estas misiones son casi imposibles de completar. El jugador no tendrá competencia para realizar las tareas que implica, así que es mejor esperar a ser más fuerte antes de intentar hacerla.

Wow Classic TBC: ¿Dónde están los maestros de vuelo para la Alianza en Azeroth?

Los maestros de vuelo son elementos importantes que hay que aprovechar para compensar la falta de movilidad de nuestro personaje. Por un pequeño pago, estos nos llevarán volando a un sitio que ya conozcamos, así que saber sus ubicaciones nos permitirá ahorrarnos mucho tiempo.

A inicios de Wow Classic TBC, en Kalimdor puedes encontrar 16 maestros de vuelo fieles a la Alianza y dos neutrales. Mientras tanto, en Reinos del Este tendrás hasta 17 puntos de vuelo exclusivos para tu facción. En este mapa puedes encontrar las ubicaciones de todos:

Wow Classic TBC: Maestros de vuelo de la Alianza en Kalimdor.

Wow Classic TBC: Maestros de vuelo de la Alianza en Reinos del Este. Ubicaciones de maestros de vuelo para la Alianza en Kalimdor y Reinos del Este en Wow Classic TBC.

Recuerda que para poder volar hasta un sitio, deberás haber hablado con el correspondiente maestro de vuelo con anterioridad. ¡No olvides dar ‘clic’ derecho sobre aquellos personajes con un «!» en verde o la pasarás muy mal viajando por Azeroth!

Wow Classic TBC: ¿Dónde están los maestros de vuelo para la Horda en Azeroth?

En Wow Classic TBC, en Kalimdor hay 17 maestros de vuelo listos para servir solo a los jugadores de la Horda y dos neutrales. Por otro lado, en Reinos del Este están habilitados unos 14.

Wow Classic TBC: Maestros de vuelo de la Horda en Kalimdor.

Wow Classic TBC: Maestros de vuelo de la Horda en Reinos del Este. Ubicaciones de maestros de vuelo para la Horda en Kalimdor y Reinos del Este en Wow Classic TBC.

Recuerda que para poder volar hasta un sitio, deberás haber hablado con el correspondiente maestro de vuelo con anterioridad. ¡No olvides dar clic derecho sobre aquellos personajes con un «!» en verde o la pasarás muy mal viajando por Azeroth!

¿Cómo me transporto entre continentes?

Gran parte del proceso de leveo entre 1 y 60 se desarrolla entre los continentes de Kalimdor y Reinos del Este. Esta guía, sin importar si eres de la Alianza o de la Horda, te recomienda que viajes entre continentes todo el tiempo para aprovechar la experiencia que te pueden dar las misiones de todo el mundo. La razón de esto es que encontrarás zonas de todos los niveles en ambos lados del mapa.

Cada facción tiene su propio mecanismo de transporte completamente gratuito entre continentes. La Alianza tiene a su disposición tres muelles principales y dos secundarios. Así funciona cada uno:

Los puertos de la Alianza

Puerto de Menethil (Los Humedales/Reinos del Este): el barco de la derecha se mueve hasta Auberdine (Costa Oscura/Kalimdor) y el de la izquierda hasta Theramore (Marjal Revolcafango/Kalimdor).

(Los Humedales/Reinos del Este): el barco de la derecha se mueve hasta Auberdine (Costa Oscura/Kalimdor) y el de la izquierda hasta Theramore (Marjal Revolcafango/Kalimdor). Auberdine (Costa Oscura/Kalimdor): el barco de la izquierda se dirige hasta Puerto de Menethil (Los Humedales/Reinos del Este), el central tiene como destino Teldrassil (ubicación de Darnassus) y el de la derecha va hasta Isla Bruma Azur (ubicación de El Exodar).

(Costa Oscura/Kalimdor): el barco de la izquierda se dirige hasta Puerto de Menethil (Los Humedales/Reinos del Este), el central tiene como destino Teldrassil (ubicación de Darnassus) y el de la derecha va hasta Isla Bruma Azur (ubicación de El Exodar). Isla de Theramore (Marjal Revolcafango/Kalimdor): su única ruta lleva al jugador hasta Puerto de Menethil.

(Marjal Revolcafango/Kalimdor): su única ruta lleva al jugador hasta Puerto de Menethil. Teldrassil (Kalimdor): esta ruta menor conecta únicamente con Auberdine (Costa Oscura).

(Kalimdor): esta ruta menor conecta únicamente con Auberdine (Costa Oscura). Isla Bruma Azur (Kalimdor): esta ruta menor conecta únicamente con Auberdine (Costa Oscura).

En el muelle de Auberdine hay tres rutas marítimas. El barco de la izquierda se dirige a Puerto de Menethil (Los Humedales), el barco central va hasta Teldrassil (ciudad de Darnassus) y el barco de la derecha va hasta Isla Bruma Azur (El Exodar).

Además, el Tranvía Subterráneo conecta Ventormenta con Forjaz de forma completamente gratuita. Para subirte en él, debes acceder desde el Distrito de los Enanos (Ventormenta) o Ciudad Manitas (Forjaz).

Los zepelines de la Horda

Por su parte, la Horda cuenta con zepelines pilotados por goblins que transportan a los jugadores. Así funciona cada estación:

Orgrimmar (Durotar/Kalimdor): el zepelín de la izquierda tiene como destino el campamento Grom’gol (Vega de Tuercespina/Reinos del Este) y el de la derecha a Claros de Tirisfal (ubicación de Entrañas/reinos del Este).

(Durotar/Kalimdor): el zepelín de la izquierda tiene como destino el campamento Grom’gol (Vega de Tuercespina/Reinos del Este) y el de la derecha a Claros de Tirisfal (ubicación de Entrañas/reinos del Este). Campamento Grom’gol (Vega de Tuercespina/Reinos del Este): El zepelín más cercano al mar transporta desde y hasta Orgrimmar (Durotar/Kalimdor), mientras que el otro mantiene una ruta hacia Claros de Tirisfal (ubicación de Entrañas).

(Vega de Tuercespina/Reinos del Este): El zepelín más cercano al mar transporta desde y hasta Orgrimmar (Durotar/Kalimdor), mientras que el otro mantiene una ruta hacia Claros de Tirisfal (ubicación de Entrañas). Claros de Tirisfal (cerca de Ruinas de Lordaeron o Entrañas/Reinos del Este): la única ruta conecta con Orgrimmar.

En la estación de zepelines de Orgrimmar hay dos rutas aéreas. La de la izquierda se dirige al campamento Grom’gol (Vega de Tuercespina) y el de la derecha tiene como destino Claros de Tirisfal (donde queda Entrañas).

También hay una forma gratuita de ir de Entrañas a Lunargenta o viceversa. Es a través del Orbe de traslado, que con solo tocarlo te teleporta a la otra ciudad. Lo puedes encontrar en la parte superior de las Ruinas de Lordaeron.

Aparte de estos sistemas, existe una ruta marítima neutral. Esta conecta los puertos de Trinquete (Los Baldíos/Kalimdor) con Bahía del Botín (Vega de Tuercespina/Reinos del Este).

Wow Classic TBC: ¿En qué zonas debería subir de nivel a mi personaje Alianza?

A continuación encontrarás unos pasos que podrás seguir independientemente de la raza que escojas, aunque lo ideal sería que permanecieras en la zona inicial destinada a tu raza hasta el nivel 12:

Paso 1 (Niveles 1-12): Bosque de Elwynn (humanos), Dun Morogh (enanos y gnomos), Teldrassil (elfos de la noche), Isla Bruma Azur (draenei).

Niveles 10 a 20

Paso 2 ( Niveles 12-17 ): Costa Oscura (Kalimdor). Toma todas las misiones de tu nivel en Auberdine y las que encuentres caminando por la playa. Termina cuando entregues la misión «Rico marisco«.

): (Kalimdor). Toma todas las misiones de tu nivel en Auberdine y las que encuentres caminando por la playa. Termina cuando entregues la misión «Rico marisco«. Paso 3 ( Niveles 17-18 ): Loch Modan (Reinos del Este). Toma casi las misiones de Thelsamar. Evita las de la tabla de «SE BUSCA». No deberías cruzar al lado este del lago. Termina cuando entregues «Un pedido de Pico Tormenta» en el búnker de la zona noroeste.

): (Reinos del Este). Toma casi las misiones de Thelsamar. Evita las de la tabla de «SE BUSCA». No deberías cruzar al lado este del lago. Termina cuando entregues «Un pedido de Pico Tormenta» en el búnker de la zona noroeste. Paso 4 (Niveles 18-20): Montañas Crestagrana (Reinos del Este). Toma las misiones que encuentres en Villa del Lago. Evita por el momento hacer las misiones que te envían a la zona noreste, pues hay enemigos de nivel muy alto. Termina con «Evaluar la amenaza«.

Niveles 20 a 30

Paso 5 (Nivel 20-20): Vuelve a Costa Oscura (Kalimdor). Acepta la misión «Viaje a Astranaar» y «Onus«. Completa todas las misiones de esa zona hasta «Un tiro. Un muerto«.

Costa Oscura.

Niveles 30 a 40

Paso 13 ( Nivel 29-31) : Vuelve a Vallefresno . Continúa las misiones de la zona que te llevarán hasta la zona este, en el aserradero Grito de Guerra.

: Vuelve a . Continúa las misiones de la zona que te llevarán hasta la zona este, en el aserradero Grito de Guerra. Paso 14 (Nivel 31-31): Vuelve a Los Humedales. Completa las misiones de toda la zona norte comenzando con «Purga de la maldición«.

Wow Classic TBC: Recomendamos que vayas a levear a Los Humedales a partir de nivel 25.

Niveles 40 a 50

Paso 22 (Nivel 39-42): Navega hasta Marjal Revolcafango (Kalimdor). Realiza las misiones de Isla Theramore hasta «Al fin paz«.

Marjal Revolcafango.

Niveles 50 a 58

Paso 32 ( Nivel 50-51 ): Tu siguiente es destino es La Garganta de Fuego (Reinos del Este). Completa misiones en el sector este de la zona y ve después al pueblo de Puesto del Torio, donde recibirás nuevas misiones.

): Tu siguiente es destino es (Reinos del Este). Completa misiones en el sector este de la zona y ve después al pueblo de Puesto del Torio, donde recibirás nuevas misiones. Paso 33 (Nivel 51-52): Llega al Bastión de Nethergarde, en Tierras Devastadas (Reinos del Este). Realiza unas cuantas misiones hasta «El golpe decisivo«.

Tierras Devastadas.

Cuna del Invierno

Una vez en nivel 58, podrás atravesar el Portal Oscuro y llegar a Terrallende para disfrutar del contenido de Wow Classic TBC. Sigue las instrucciones de las misiones, que te llevarán automáticamente al Bastión del Honor en Península del Fuego Infernal.

Wow Classic TBC: ¿En qué zonas debería subir de nivel a mi personaje Horda?

A continuación encontrarás unos pasos que podrás seguir independientemente de la raza que escojas, aunque lo ideal sería que permanecieras en la zona inicial destinada a tu raza hasta el nivel 12:

Niveles 10 a 20

Paso 2 (Nivel 12- 15): Cruza el puente de Durotar y llega a Los Baldíos (Kalimdor). Recoge misiones en El Cruce, comenzando con «Entrega de carne a Orgrimmar«. La experiencia de este paso no te va a alcanzar para nivel 15, así que tendrás que matar enemigos en los alrededores para complementar.

Cruza el puente de Durotar y llega a (Kalimdor). Recoge misiones en El Cruce, comenzando con «Entrega de carne a Orgrimmar«. La experiencia de este paso no te va a alcanzar para nivel 15, así que tendrás que matar enemigos en los alrededores para complementar. Paso 3 (Nivel 15-16) : Dirígete al noroeste, a Sierra Espolón (Kalimdor). Por ahora quédate con las misiones de la parte sur, iniciando con «Los invasores goblin«.

: Dirígete al noroeste, a (Kalimdor). Por ahora quédate con las misiones de la parte sur, iniciando con «Los invasores goblin«. Paso 4 (Nivel 16-20): Vuelve a El Cruce, en Los Baldíos. Toma las misiones que encuentres allí. Eventualmente tendrás que seguir el camino del sur y llegar al Campamento Taurajo. Completa hasta «Nara Bravacrín» y evita la zona que está al sur del campamento. Tendrás que quedarte matando algunos enemigos en el camino para llenar la barra de experiencia.

Los Baldíos.

Niveles 20 a 25

Niveles 25 a 30

Las Mil Agujas.

Paso 14 (Nivel 29-30): Toma el zepelín de Orgrimmar hasta Entrañas y viaja hasta Molino Tarren, Laderas de Trabalomas (Reinos del Este). Comienza con «El momento de atacar» y sigue hasta dar por último con «¡Peligrosos!«

Niveles 30 a 35

Niveles 35 a 40

Wow Classic TBC: Recomendamos que vayas a levear a Vega de Tuercespina. a partir de nivel 30.

Niveles 40 a 50

Tanaris.

Niveles 50 a 58

Tierras de la Peste del Oeste.

Una vez en nivel 58, podrás atravesar el Portal Oscuro y llegar a Terrallende para disfrutar del contenido de Wow Classic TBC. Sigue las instrucciones de las misiones, que te llevarán automáticamente a la base Thrallmar en Península del Fuego Infernal.

Wow Classic TBC: ¿Cómo subir de nivel en Terrallende?

El procedimiento para subir de nivel en Terrallende en Wow Classic TBC va a ser muy inusual para los que están acostumbrados a Shadowlands. La razón de esto tiene nombre, que se conoce en inglés como ‘Attunements’, lo que no tiene traducción directa en español.

Los ‘Attunements’ son requisitos para poder entrar a mazmorras y bandas. Wow Classic TBC está lleno de estos (tediosos) requisitos, por lo que es una buena idea tratar de adelantarlos mientras se trata de subir de nivel en Terrallende. Por lo tanto, esta guía se centra en aprovechar el ‘leveo’ para completar los requisitos, mas no pretende dar instrucciones para dar por terminados los ‘Attunements’. Para esta larga tarea, se puede consultar en Wowhead.

A continuación, hay una lista de pasos que se pueden seguir en Wow Classic TBC independientemente de la facción del jugador y que se pueden seguir desde el nivel 60 en Terrallende:

Subiendo hasta nivel 70 con ‘Attunements’

El Horno de Sangre, Península de Fuego Infernal es una de las mazmorras de Terrallende que usarás para subir de nivel en Wow Classic TBC.

Salas Sethekk, Bosque de Terokkar es otra de las mazmorras de Terrallende donde vas a subir de nivel en Wow Classic TBC.

10: Ve a Paso de la Muerte .

. 11: Habla con el Archimago Alturus. Este te dará las primeras misiones para desbloquear la entrada a Karazhan. Entre otras cosas, terminarás yendo a completar una vez la mazmorra Antiguas Laderas de Trabalomas.

Paso 12: Si no estás ya ahí, viaja a las Cavernas del Tiempo, en Tanaris .

. Paso 13: Completa la mazmorra La Ciénaga Negra unas 18 veces. Esto debería ser suficiente para subir a nivel 70 y hacerte reverenciado con los Vigilantes del Tiempo.

Wow Classic TBC: ¿Dónde encuentro a los maestros de vuelo en Terrallende?

En tu travesía por Terrallende, debes tener en cuenta que ese nuevo mundo es mucho más grande de lo que parece y que cruzar cada territorio de un lado a otro puede tardar bastante. Por lo tanto, es muy importante que descubras todos los puntos de vuelo a medida que subes de nivel.

Wow Classic TBC: Ubicación de maestros de vuelo en Terrallende para la Alianza.

En estos dos mapas de Terrallende de Wow Classic TBC encontrarás las ubicaciones de todos los puntos de vuelo de Terrallende. Aquellos marcados con puntos azules son puntos destinados para los jugadores de la Alianza y los puntos rojos son exclusivos de la Horda. Los puntos amarillos son puntos de vuelo neutrales.

Wow Classic TBC: Ubicación de maestros de vuelo en Terrallende para la Horda.

Ten en cuenta que solo tendrás disponibles dos puntos de vuelo en el Valle Sombraluna dependiendo de con qué facción de la Ciudad de Shattrath te aliaste. El Altar de Sha’tar estará disponible si te aliaste con Los Aldor y el Sagrario de las Estrellas está para los fieles de Los Arúspices.

Fuente: WowHead y ZygorGuides.