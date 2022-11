WoW Classic WotLK: guía de banda de El Ojo de la Eternidad (Malygos)

El Ojo de la Eternidad es una de las bandas que están disponibles en la primera fase de WoW Classic WotLK (World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King), la cual tiene un único jefe llamado Malygos que abordaremos en esta guía rápida para saber cómo derrotarlo.

Antes de comenzar, debemos tener en cuenta que el Ojo de la Eternidad tiene una particularidad: no se puede completar sin tener una llave. Dicho objeto, llamado Llave del Iris de Enfoque, cae con 100% de probabilidad al derrotar a Sapphiron, en Naxxramas. Además, la llave solo podrá desbloquear la versión de El Ojo de la Eternidad correspondiente a la versión de Naxxramas en la que cayó. Es decir, la llave de 10 jugadores solo sirve para modo de 10 y la 25 para la de 25.

El Iris de Enfoque está ubicado en el centro de la sala.

Cuando se entra a la banda, hay una sala vacía. Malygos, el único jefe, aparecerá después de activar la llave con el Iris de Enfoque, ubicado en el centro de la sala.

La pelea en 10 se podrá hacer con dos sanadores, un solo tanque y siete DPS. En la versión de 25, seguimos con un solo tanque, cuatro o cinco sanadores y el resto DPS. El combate contra Malygos transcurre en tres fases que funcionan de la siguiente manera:

Fase 1 – Todos con Malygos

Guía de WoW Classic WotLK de Malygos en El Ojo de La Eternidad.

Malygos es un dragón. Por lo tanto, el único tanque debe hacerlo mirar para el lado contrario de la banda y tenerlo en todo el centro de la sala. No obstante, a diferencia de otros de su misma especie, no tiene golpe de cola. Esto quiere decir que el resto de jugadores se puede parar donde desee siempre y cuando no sea frente a la cara del dragón. Idealmente, todos deberían estar juntos a un lado o detrás de él.

Tiempo después de comenzar, Malygos alzará a todos los jugadores en el aire. Estos recibirán 2.000 de daño arcano por segundo durante 10 segundos. Les será imposible ‘castear’ hechizos, pero podrán utilizar aquellos que sean instantáneos. Prepararse para esto es importante sobre todo para los sanadores. Pasado el tiempo, regresarán todos al suelo, por lo que es crucial reposicionarse para evitar daño del aliento del dragón.

La mecánica principal será la aparición de Chispas de Poder, pequeñas esferas de luz que comienzan en algún borde de la sala. Estas se desplazarán hasta Malygos y, si lo tocan, aumentará su daño significativamente y matará a toda la banda. Para evitar esto, hay que matarlas a medio camino. Su muerte dejará una zona blanca que dotará de un 50% de daño aumentado a los jugadores que permanezcan en la zona. Por lo tanto, hay que tratar de aprovechar ese beneficio el mayor tiempo posible. En caso de contar con un caballero de la muerte, este puede halar la chispa y posicionarla en un lugar ideal para la banda.

Una vez Malygos llegue a 50% de vida, este alzará el vuelo y no se le podrá pegar cuerpo a cuerpo (pero sí a distancia).

Fase 2 – Llegan visitas

Cuando Malygos alza el vuelo, no se le puede golpear cuerpo a cuerpo.

Mientras Malygos vuela, varios secuaces suyos aparecerán en la pelea. Estos estarán volando en discos y disparando poderes arcanos que harán bastante daño a la banda si esta se encuentra desprotegida. Afortunadamente, cada cierto tiempo aparecerán cúpulas moradas en el suelo en las que la banda puede refugiarse mientras pelea. Lo malo de esto es que se encogerán con el tiempo, por lo que los jugadores tendrán que ir cambiando cada cierto tiempo de cúpula.

Cuando los rangos maten a un sirviente de Malygos, este dejará caer su disco volador. Esta será una oportunidad para que un jugador cuerpo a cuerpo tome el disco y salga volando hacia más enemigos y así combatir con ellos. Esto no solo les permitirá participar en la pelea, sino que también los hará inalcanzables al bombardeo de hechizos que estarán sufriendo los jugadores en tierra.

La idea es ir tomando los discos que vayan cayendo. Cuando todos los enemigos adicionales hayan muerto, terminará la fase dos.

Fase 3 – Entrena a tu dragón

El enfrentamiento se convertirá en una batalla entre dragones.

La fase tres da inicio cuando Malygos destruya el suelo sobre el que están parados los jugadores. Esto no será un gran problema, pues todos aparecerán montados en dragones del Vuelo Rojo. Sin embargo, ya no dependerán de sus propias estadísticas y hechizos, sino de las habilidades que tienen disponibles los dragones que manejan.

Todos los dragones funcionan exactamente igual. La mayoría de la banda se dedicará a hacer daño. La rotación normal sería oprimir: 1, 1, 2. Esto hace se que carguen dos puntos de combo y se libere un daño en el tiempo que bajará rápidamente la vida de Malygos. No obstante, no se puede abusar de esto, ya que hay que tener algo de energía y puntos disponibles.

La razón de esto es que a veces Malygos centrará su daño en un único jugador. Esto será letal si no activa el hechizo 5, que es un escudo que dura más según el número de puntos de combo disponibles. Por lo tanto, es siempre sabio esperar a ver si se es el objetivo del jefe antes de oprimir el número 2.

Quienes deseen curar, pueden hacer lo mismo pero con las teclas: 3, 3, 4. Las indicaciones son las mismas, aunque la energía se puede ver más escasa por el daño constante que le entra a algunos dragones, sobre todo si no usan a tiempo su escudo.

Con esto, ya debería poder derrotarse al jefe ¡Esperamos que te haya servido esta guía sobre Wow Classic WotLK para Malygos en El Ojo de la Eternidad!