En la reciente presentación digital de THQ Nordic, el estudio desarrollador inglés Three Fields Entertainment (Dangerous Golf, Dangerous Driving) reveló Wreckreation. Un mundo abierto de carreras y contenido personalizado para PC, consolas PlayStation y Xbox en algún punto futuro.

Three Fields es un estudio pequeño compuesto por exempleados de Electronic Arts y Criterion (Burnout, Need for Speed), así que la experiencia les precede. En Wreckreation encontraremos carreras, choques, acrobacias y exploración en un mapa de 400 millas cuadradas. Una mezcla de todo lo hecho previamente en los juegos populares. El mapa imita un ficticio estado americano dividido en cuatro áreas llenas de bosques, praderas y playas desérticas.

Acceder a cada reto de Wreckreation requiere recorrer el mundo de juego a libertad, encontrándose con nuevas rutas, atajos y carreras. Estas competencias se llevan a cabo contra la máquina o humanos en multijugador, siendo estos último el principal enfoque. Es un juego donde los jugadores tienen el control absoluto y con las herramientas adecuadas pueden construir sus propias carreras, poner árboles, decoraciones, rampas, saltos y demás.

Configuraciones como los autos a utilizar la hora del día, clima y tipo de carrera también son posibles. Una vez construidos los retos, estos pueden compartirse en línea con el resto del mundo o entre amigos.

THQ Nordic afirmó que Wreckreation eventualmente estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Fuente: THQ Nordic