Anuncian WrestleQuest, un juego de género RPG de lucha libre

Si te gustó la época de los títulos RPG en 8 y 16 bits, es probable que te guste la nueva creación de Mega Cat Studios y Skybound Games. Estamos hablando de WrestleQuest, un juego que trae la lucha libre a este género.

El tráiler oficial nos presenta a su protagonista, Randy «Muchacho Man» Santos, un tributo mexicano al conocido luchador profesional Randy «Macho Man» Savage. Se trata de un luchador novato que busca gloria e inicia una aventura para luchar contra las leyendas de los ‘rings’.

El protagonista, Randy «Muchacho Man» Santos.

Como suele acostumbrarse en los juegos de rol clásicos, la idea no solo es encontrar y derrotar enemigos, sino también empezar a reclutar compañeros poderosos y subir de nivel con ellos para poder superar los mayores retos. Así, nos encontramos con una típica jugabilidad por turnos en la que los luchadores de cada equipo lanzan movimientos especiales como el «Burrito Body Slam» de Muchacho Man.

Según el tráiler oficial, ciertos movimientos influenciarán la emoción del público. Esto puede ser un elemento importante para los combates, que suelen terminar con un movimiento ‘pinfall’ (conteo hasta tres con el oponente en el suelo). No se ha aclarado qué tipos de mecánicas o historia pueden haber por fuera de los enfrentamientos.

Por ahora no se han revelado muchos detalles de WrestleQuest, el juego RPG de lucha libre. Todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial, pero se sabe que llegará a Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch y PC (Steam).

Fuente: Skybound Games