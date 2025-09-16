Wuchang: Fallen Feathers – Reseña (Xbox Series)

Wuchang: Fallen Feathers es un soulslike desarrollado por Leenzee Games y desde su primer anuncio destaca por sus similitudes con el título de FromSoftware Sekiro: Shadow Dies Twice. No obstaste, su ambientación se aleja de Japón para rendir un homenaje a la dinastía Ming. Leenzee, un estudio con sede en Chengdu, anunció inicialmente el juego en septiembre de 2021 con un extenso video de jugabilidad. Así que en nuestra reseña de Wuchang: Fallen Feathers conoceremos todo lo que el juego debut de Leenzee tiene para ofrecer al sobresaturado género de los soulslike.

Wuchang: Fallen Feathers se desarrolla en la decadencia de la dinastía Ming, en el momento que el mundo está asolado por una enfermedad conocida como “el emplumado”. Esta es una plaga que transforma a las personas en grotescas monstruosidades con forma de ave, sin sanidad mental ni recuerdos. Nosotros encarnamos a Wuchang, una mujer pirata y guerrera que despierta con amnesia tras ser afectada por esta maldición. Sin embargo, Wuchang conserva su sanidad y la enfermedad, lejos de debilitarla y transformarla, potencia sus capacidades.

Una historia interesante, con una discutible ejecución

En Wuchang: Fallen Feathers la historia se nos revela a través de pistas ambientales, descripciones de objetos y diálogos con los personajes no jugables (NPC). Al comienzo de nuestra aventura conocemos a Xuanyangzi, un sacerdote taoísta, que le recuerda a Wuchang que viajaba con su hermana y que él ha estado investigando una cura. Esta es la única vez en la que la protagonista participa activamente en una conversación con su propia voz. Después de esta escena, Wuchang se convierte en una protagonista silenciosa.

En Wuchang: Fallen Feathers, el jugador puede equipar hasta dos armas a la vez y tiene la posibilidad de intercambiarlas con un efecto especial.

Es así que nosotros somos los encargados de interpretar —o en algunas ocasiones hasta investigar— referencias sobre la dinastía Ming que nos encontraremos a lo largo del juego. De todas maneras, a pesar de perder algo de interés al darme cuenta de que Wuchang no tendría una personalidad o un papel más activo en la historia, hay momentos conmovedores en algunas de las misiones secundarias. Donde muchos personajes buscan su propio beneficio en medio del caos en un mundo despiadado y brutal, en el que los actos de brutalidad son una rutina.

el combate en Wuchang: Fallen Feathers, le brinda libertad al jugador

El sistema de combate de Wuchang: Fallen Feathers es —como el de Sekiro— rápido y flexible. En nuestro arsenal tendremos ataques ligeros y pesados, los cuales tendremos que gestionar por medio de una barra de resistencia. Además, Wuchang cuenta con herramientas defensivas, que requerirán una buena ejecución por parte del jugador. Sin embargo, tanto el ruedo como el parry están vinculados a los rasgos del arma. Eso sí, al aprender a usar estas habilidades de manera adecuada, los esquives perfectos —por ejemplo— cargan hasta tres barras de energía, que sirven para activar ataques elementales o invocar una espada espectral. Cada uno de los cinco tipos de armas disponibles (espada de una mano, espada larga, espadas duales, lanza y hacha) tiene sus propias habilidades de ataque básicas, un ataque pesado cargable y una habilidad única inherente a cada arma.

Adicional, a los movimientos de pelea, un medidor de locura se llena a medida que Wuchang mata a enemigos. Al llenarse este medidor, tanto el poder de ataque como el daño que recibamos de los enemigos aumentará. En caso de morir con la locura al máximo, un espectro de Wuchang aparece en la siguiente vida y lucha contra los enemigos antes de desvanecerse. Wuchang: Fallen Feathers también invita mucho a una activa experimentación del estilo de combate del jugador. Ya que a medida que avanzamos podremos recolectar “mercurio rojo”. Este objeto, lo podremos gastar en santuarios para desbloquear poco a poco el árbol de habilidades de Wuchang. El incentivo que brinda Lenzee para experimentar con este recurso acumulado es que a deferencia de otros Soulslike, en Wuchang: Fallen Feathers podremos reestructurar las habilidades de nuestro personaje de forma ilimitada y gratuita.

Un juego que entra por los ojos y los oídos

El diseño de niveles de Wuchang: Fallen Feathers es un punto destacable, especialmente considerando que es el primer juego del estudio. Los escenarios varían entre patios iluminados por la luna y lúgubres cavernas interconectados con atajos. El juego no cuenta con un mapa, lo cual obliga al jugador a memorizar las rutas y los puntos de referencia, haciendo que los entornos sean más memorables debido a la atención al detalle que demanda el juego.

En cuanto a los jefes, podemos decir que Wuchang: Fallen Feathers tiene algunos jefes demandantes, pero justos. Esto debido a que estas muertes no se sienten causadas por un abuso por parte de los desarrolladores, sino por un error propio. No obstante, luego de la mitad del juego —cuando el árbol de habilidades ya este desbloqueado un poco más allá de la mitad— los encuentros contra los jefes pierden su dificultad debido a las habilidades de Wuchang y a la poca originalidad de los mismos.

Dirección de arte llamativa y sobresaliente

En cuanto a la dirección de arte, Wuchang: Fallen Feathers logra crear un universo intrigante que fusiona elementos del período histórico que adapta con elementos de fantasía oscura. Sin embargo, esto contrasta con la poca fluidez de las animaciones faciales de los personajes. Esto se ve reforzado con la protagonista, la cual presenta un diseño de personaje comparable al de Eve de Stellar Blade, pero que se siente como un simple recipiente vacío.

Destaca también el uso de instrumentos tradicionales chinos como la pipa, el dizi, el erhu o la suona en la música del juego, que se integran perfectamente con la atmósfera del juego. La música se adapta a los momentos de combate, cambiando de género para complementar las transformaciones de los jefes. Eso sí, les recomendamos configurar el lenguaje original y no su doblaje al inglés. En cuanto al rendimiento técnico, la versión de Xbox Series ha sufrido problemas de optimización, incluyendo stuttering frecuente o texturas borrosas, entre otros problemas menores, que Lenzee ha ido solucionando con actualizaciones.

Wuchang: Fallen Feathers 8 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital para Xbox Series de Wuchang: Fallen Feathers provista por 505 Games. El juego también está disponible para PlayStation 5 y PC.