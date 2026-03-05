Videojuegos

Xbox anunció su «consola de la próxima generación»: Proyecto Helix

¿Una nueva Xbox? ¿En esta economía?

Lectura de 4 min

Todos sabemos que Xbox no está en su mejor momento. No ha levantado cabeza desde los tiempos de la Xbox 360, se vieron obligados a lanzar sus juegos para las consolas de la competencia, han realizado cientos de despidos, cerrado estudios, aumentado el precio de Game Pass y recientemente hubo un revolcón que cambió a las directivas de la división de juegos de Microsoft. Pero parece que no se quieren dar por vencidos y de hecho están anunciando oficialmente «la consola Xbox de la siguiente generación» bajo el nombre ‘Proyecto Helix’.

El anunció se dio junto a una corta animación en las redes sociales oficiales de la marca. El nombre del proyecto y su logo parecen hacer referencia a una cadena de ADN.

La publicación no dice nada más sobre las posibles características o fecha de lanzamiento de la próxima consola Xbox. Ni siquiera sabemos su nombre real porque es claro que ‘Helix’ es solo el nombre código del proyecto mediante el que está siendo desarrollada. Sin embargo, la nueva CEO de Microsoft Gaming Asha Sharma dijo lo siguiente en su propio Tweet:

«Proyecto Helix será líder en rendimiento y será compatible con tus juegos de Xbox y PC. ¡Espero poder hablar más sobre esto con los estudios y con nuestros socios la semana que viene en mi primera GDC!»

Al decir que esta consola será compatible tanto con juegos de PC como de Xbox parece confirmar un rumor que dice que más que una consola, la Xbox de la próxima generación sería «una especie de PC que se conectará al televisor» al estilo de las esperadas Steam Machines.

También sabemos gracias a previos reportes que el desarrollo de estas consolas habría comenzado en julio de 2025 y que usará tecnología de AMD. Documentos legales revelaron que esperaban poder sacarla en el año 2028, pero Microsoft dijo que esta era información desactualizada y algunos interpretaron esto como que podríamos ver la consola en 2027.

Esta noticia llega en un momento de bastante tensión para el mundo del Hardware. El acaparamiento de memorias RAM y dispositivos de almacenamiento por parte de las empresas de IA generativa ha aumentado enormemente los precios de esta tecnología y haciendo que una gran cantidad de dispositivos electrónicos se vuelvan más caros para los consumidores. Se dice que esta situación causó el aplazamiento de las Steam Machines de Valve y que la misma PlayStation habría cambiado sus planes de lanzamiento para la hipotética PlayStation 6, que no llegaría hasta 2028.

También hay quienes creen que la industria de los videojuegos no soporta más consolas y que una nueva generación de consola Xbox no tiene sentido en un mundo en que las ventas siguen bajando y las nuevas generaciones prefieren juegos móviles y plataformas como Roblox. Sin embargo, la idea de un híbrido PC/Xbox sí tiene mucho más sentido que una consola completamente dedicada solo a sus propios juegos.

Esperamos conocer más sobre el Proyecto Helix en el futuro. A lo mejor nos enteramos de algo nuevo durante la Game Developers Conference de 2026.

