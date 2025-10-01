Xbox aumentó los precios de la suscripción a Game Pass – estos son los nuevos costos para Colombia

No contentos con aumentar el precio de sus consolas, despedir montones de desarrolladores y cerrar estudios, Xbox ahora decidió que la suscripción a Game Pass ahora tiene que ser más cara. Las suscripciones a Game Pass Ultimate y PC Game Pass subieron de precio, el nivel Core pasa a llamarse Essential (para también subir de precio) y agregaron un nuevo nivel llamado premium. El servicio en general también recuperó el nombre ‘Xbox’ después de unos meses de llamarse simplemente ‘Game Pass’.

A partir del 1 de octubre de 2025, estos son los precios que tienen las suscripciones a cada uno de los niveles del servicio por suscripción Xbox Game Pass. Tengan en cuenta que estos precios están en pesos colombianos y que pueden cambiar ligeramente según el punto de venta. Nosotros usamos el costo que tenían directamente en la Microsoft Store.

Xbox Game Pass Precio anterior Nuevo precio Essential (antes Core) 19.900 pesos 29.900 pesos Premium – 39.900 pesos PC 26.900 pesos 49.900 pesos Ultimate 42.900 pesos 80.900 pesos

Si van a seguir suscritos a pesar del aumento de precio, deben saber que si estaban suscritos a Core, han sido movidos automáticamente a Essential y si estaban en Estándar, ahora deben estar en Premium.

Para que tengan claro qué ofrece cada nivel, miren la siguiente imagen.

Para justificar los aumentos de precios, Microsoft aumento la cantidad de juegos disponibles en cada uno de los niveles del servicio y agregó a Ultimate la suscripción al servicio Club de Fortnite, que ofrece a los miembros nuevos cosméticos y Monedas V extra cada mes. También aumentó la calidad a la que se pueden ‘stremear’ juegos en la nube y agregó un servicio de recompensas.

Esta noticia no ha caído nada bien con la comunidad gamer y ya se reportan jugadores que están cancelando sus suscripciones en masa, tanto así que la página mediante la que hacen las cancelaciones se vio sobrecargada en horas de la mañana.

the website to cancel Xbox Game Pass subscriptions is overloaded https://t.co/tnUjhmg1GS pic.twitter.com/vLzPsodAdf — Wario64 (@Wario64) October 1, 2025

Estos aumentos de precio tanto en los niveles del servicio por suscripción Game Pass como en el costo de las consolas Xbox han desatado teorías que dicen que Microsoft está desesperado por conseguir dinero para «subsidiar» el desarrollo de su tecnología de IA Copilot, la cual ha demostrado ser un fracaso a la hora de generar ganancias.

Pueden conocer más sobre los cambios que tuvo el servicio por suscripción en el sitio web oficial de Xbox.