Xbox cancela Perfect Dark, cierra su estudio y despide desarrolladores en Blizzard, Take 10, Undead Labs, Raven y Compulsion 

Solo unas horas después de que reportamos la cancelación de Everwild y los despidos en Bethesda y King, Microsoft continúa con la masacre laboral que está afectando a todas las áreas de la megacorporación, incluyendo su división de juegos. Otro estudio parte de Xbox Game Studios que resultó afectado por despidos fue The Initiative, que ha sido cerrado y por lo tanto se cancela el largamente esperado juego Perfect Dark. También se confirmaron despidos en otros estudios como Blizzard (Diablo, Overwatch), Take 10 (saga Forza), Undead Labs (State of Decay) y Raven Software (Call of Duty). Parece que como es tristemente usual, los departamento de QA o aseguramiento de calidad son algunos de los más afectados.

De acuerdo al reporte de Windows Central, Matt Booty —director de Xbox Game Studios— expresó su tristeza por la situación y explicó que «reflejan un esfuerzo para ajustar prioridades y enfocar los recursos de modo que los equipos puedan alcanzar el éxito en una industria cambiante». Como pasó con el comunicado de Phil Specer de unas horas atrás, la comunidad gamer está criticando fuertemente estas palabras tras considerarlas «vacías». Algunos incluso le han preguntado si las escribió una IA.

Es bien sabido que el desarrollo del nuevo videojuego de la serie Perfect Dark estaba en problemas. Había sido anunciado a finales de 2020 y su desarrollo tuvo que ser reiniciado unos años después bajo la batuta de The Initiative con la colaboración de Crystal Dynamics, desarrolladores de Tomb Raider. A pesar de todos los esfuerzos por sacarlo adelante, el proyecto finalmente fue cancelado.

Cada hora que pasa nos estamos enterando de más noticias sobre los despidos en Xbox. Mientras escribíamos esta nota, nos llegaron reportes que decían que Compulsion Games (South of Midnight) también habría sido afectado, aunque no sabemos el alcance.

Es posible que pasen varios días hasta que finalmente conozcamos los efectos finales de esta masacre laboral. Los medios especializados están calificando esta situación como «caótica e inhumana».