Xbox en Tokyo Game Show 2026: fecha, hora y cómo ver la presentación con todos los anuncios de Microsoft

El 15 de noviembre de este año, la marca Xbox cumple 25 años desde su debut en el mercado y bajo este marco, Microsoft participará en el Tokyo Game Show 2026. Es así que la compañía estadounidense usará la feria de videojuegos más importante del continente asiáticos para celebrar junto a jugadores, desarrolladores y creadores de la región sus 25 años mediante una transmisión especial, presencia en el piso de exhibición y el evento presencial Xbox FanFest.

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¿Cuándo, cómo y a qué hora ver la presentación de Xbox en Tokyo Game Show (TGS) 2026?

The XBOX cat is back… it’s TGS time! 🐈‍⬛



👀 Watch the XBOX Tokyo Game Show Broadcast on Sept 17 at 7pm JST / 3am PDT, live or on demand

🎮 XBOX FanFest hits Tokyo

⚔️ Minecraft Dungeons II on the TGS showfloor



Learn more: https://t.co/4NqQoEyeHI pic.twitter.com/XC69Ge62YB — XBOX (@XBOX) September 9, 2026

La transmisión especial de Xbox en el Tokyo Game Show 2026 se emitirá en vivo el jueves 17 de septiembre. El evento, conducido por Misuzu Araki, presentará avances exclusivos, jugabilidad de algunos títulos y anuncios de juegos que llegarán al ecosistema Xbox durante este año. La presentación se podrá seguir en directo a través del canal oficial de YouTube de Tokyo Game Show, así como en las cuentas oficiales de Xbox en YouTube y Twitch. Adicionalmente, el Xbox FanFest incluirá una fiesta de con invitados especiales como Misuzu Araki y Larry Hryb.

Durante Tokyo Game Show 2026 habrá demostraciones jugables de Minecraft Dungeons II, que estará disponible desde el primer día en Game Pass el próximo 29 de septiembre de 2026 y el modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 4, previo a su lanzamiento global el 23 de octubre de este año. Además, la Xbox presentó a su mascota para la edición 2026: la silueta de un gato negro cruzando una icónica calle de Tokio bajo un cielo del color de la marca

Los horarios para ver la transmisión principal de Xbox en Tokyo Game Show 2026 son los siguientes: .

México : 3:00 a.m

: 3:00 a.m Colombia: 4:00 a. m.

4:00 a. m. Argentina: 6:00 a. m.

6:00 a. m. España: 11:00 a. m.

¿Cuándo es Tokyo Game Show 2026?

El Tokyo Game Show 2026 se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón. En esta edición, el evento conmemora su trigésimo aniversario y se extenderá por primera vez a lo largo de cinco días. No obstante, las jornadas del 17 y 18 de septiembre estarán reservadas para negocios o eventos a puertas cerrada de la industria. Mientras tanto, del 19 al 21 de septiembre el acceso estará abierto al público general.

Fuente: Xbox