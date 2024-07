Xbox Game Pass: los juegos que llegan y se van en la primera mitad de julio (2024)

Los amantes del cricket y los juegos independientes se van a dar por bien servidos con este anuncio. Ya conocemos cuáles serán los juegos que se unirán a la librería de Xbox Game Pass en la primera mitad del mes de julio de 2024, la cuál está principalmente compuesta de títulos indies.

Veamos cada juego por separado y la fecha en que se une al servicio por suscripción.

Journey to the Savage Planet – miércoles 3 de julio

Este título se podrá jugar en xCloud, consolas y PC.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 – miércoles 3 de julio

Este juego de peleas con personajes de caricaturas estará disponible en xCloud, consolas y PC.

Cricket 24 – martes 9 de julio

Los fanáticos de este deporte tan popular en India y ciertas partes de Europa y Medio Oriente se podrán deleitar con su llegada para xCloud, consolas y PC.

The Case of the Golden Idol – martes 9 de julio

Otro de los juegos que se unirá a Xbox Game Pass el 9 de julio es este excelente título de investigación y deducción. 100% recomendado. Se podrá jugar en xCloud, consolas y PC.

Neon White – jueves 11 de julio

Uno de nuestros juegos favoritos de 2022 se podrá disfrutar mediante este servicio por suscripción en xCloud, consolas y PC. Lean nuestra reseña de la versión de Switch aquí.

Tchia – jueves 11 de julio

Disponible solo en xCloud, Xbox Series X|S y PC.

Magical Delicacy – martes 16 de julio

Este juego de cocina y plataformas se podrá jugar en xCloud, consolas y PC.

Flock – martes 16 de julio

Este título multijugador cooperativo estará disponible en xCloud, consolas y PC.

Juegos que salen de Xbox Game Pass el lunes 15 de julio de 2024