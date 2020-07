Comienza la segunda mitad del año y la recibimos con nuevos juegos en Xbox Game Pass. Este mes, los suscriptores de este servicio van a recibir adiciones muy interesantes a sus colecciones. En caso de que no los recuerden, estos fueron los juegos agregados a finales de junio.

El primer día de julio tenemos la llegada de Soulcalibur VI a consolas. Esta es la sexta entrega de la popular saga de peleas en 3D de Bandai Namco.

Este mismo día, los usuarios de PC reciben Out of the Park Baseball 21. Esta es la más reciente entrega de la popular serie de juegos de béisbol que cuenta con las licencias oficiales de la MLB y la MLBPA. Es un juego muy estratégico que pone mucho énfasis en la administración de los equipos.

El 9 de julio llegará a consola CrossCode. Este excelente RPG de acción futurista está inspirado en clásicos como las primeras entregas de las sagas Zelda y Secret of Mana. Hace algún tiempo llegó a PC y recibió muy buenos comentarios por su historia, música y jugabilidad.

Por último tenemos a Fallout 76, que también llegará el 9 de julio a Xbox Game Pass tanto en PC como en consola. Es un título multijugador basado en la popular franquicia posapocalíptica. Es verdad que ha sido objetivo de constantes críticas, pero ha ido mejorando a lo largo de los años y este es un buen momento para satisfacer nuestra curiosidad hacia el.

Y ahora, las malas noticias. Estos son los juegos que abandonarán Xbox Game Pass el 15 de julio.

Blazing Chrome (consola y PC)

Dead Rising 4 (consola y PC)

Metal Gear Solid V (consola y PC)

Timespinner (PC)

Unavowed (PC)

Undertale (PC)

Fuente: Xbox