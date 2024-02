Xbox Game Pass: los juegos que llegan y se van en la primera mitad de febrero (2024)

Vamos a conocer cuáles serán los juegos que se unirán al servicio por suscripción Xbox Game Pass a lo largo del mes de febrero de 2024 y cuáles lo van a abandonar.

Son los siguientes.

Train Sim World 4 – miércoles 7 de febrero de 2024

Este juego llega a xCloud, consolas y PC.

Madden NFL 24 – jueves 8 de febrero de 2024

Estará disponible para consolas y PC.

Resident Evil 3 (Remake) – martes 13 de febrero de 2024

Llegará a xCloud, consolas y PC. Pueden leer nuestra reseña de este juego aquí.

A Little To The Left – miercoles 14 de febrero de 2024

Este sencillo y relajante juego de puzles se podrá jugar en xCloud, consolas y PC.

Bloodstained: Ritual of the Night – miércoles 14 de febrero de 2024

Este juego al más puro estilo Castlevania estará disponible para xCloud, consolas y PC.

PlateUp! – jueves 15 de febrero de 2024

Disponible para xCloud, consolas y PC.

Return to Grace – martes 20 de febrero de 2024

Disponible para xCloud, consolas y PC.

Juegos que salen de Xbox Game Pass el jueves 15 de febrero de 2024