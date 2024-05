Xbox Game Pass: los juegos que llegan y se van en la segunda mitad de mayo (2024)

Ya hemos llegado a la mitad de mayo (2024), así que como es costumbre Microsoft ha compartido la lista de juegos que llegan y se van durante la segunda mitad del quinto mes del 2024 al servicio por suscripción Xbox Game Pass.

¿Cuáles son los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en la segunda mitad de mayo del 2024?

En la segunda mitad de mayo de 2024, Xbox Game Pass tiene una diversa selección de títulos, entre los cuales destacan juegos como Brothers: A Tale of Two Sons, Chants of Sennaar y el lanzamiento desde el primer día de Senua’s Saga: Hellblade II. Sin más preambulos conozcamos toda la lista de juegos que llegan la segunda mitad de mayo (2024) a Xbox Game Pass.

Brothers: A Tale of Two Sons (disponible ahora, xCloud, consolas y PC) – Reseña

(disponible ahora, xCloud, consolas y PC) – Chants of Sennaar (15 de mayo, xCloud, consolas y PC) – Reseña

(15 de mayo, xCloud, consolas y PC) – EA Sports NHL 24 (con EA Play, 16 de mayo, solo xCloud)

(con EA Play, 16 de mayo, solo xCloud) Immortals of Aveum (con EA Play, 16 de mayo, xCloud, consolas y PC) – Reseña

(con EA Play, 16 de mayo, xCloud, consolas y PC) – Senua’s Saga: Hellblade II (21 de mayo, xCloud, PC y Xbox Series X|S)

(21 de mayo, xCloud, PC y Xbox Series X|S) Galacticare (23 de mayo, disponible desde el primer día con Game Pass, xCloud, consolas y PC)

(23 de mayo, disponible desde el primer día con Game Pass, xCloud, consolas y PC) Hauntii (23 de mayo, disponible desde el primer día con Game Pas, xCloud, consolas y PCs)

(23 de mayo, disponible desde el primer día con Game Pas, xCloud, consolas y PCs) Moving Out 2 (28 de mayo, xCloud, consolas y PC)

(28 de mayo, xCloud, consolas y PC) Humanity (30 de mayo, xCloud, consolas y PC) – Reseña

(30 de mayo, xCloud, consolas y PC) – Lords of the Fallen (30 de mayo, xCloud, consolas y PC) – Reseña

(30 de mayo, xCloud, consolas y PC) – Firework (4 de junio, PC)

(4 de junio, PC) Rolling Hills (disponible desde el primer día con Game Pass, 4 de junio, xCloud, consolas y PC)

Actualizaciones de juegos y DLC disponibles para los susccriptores de Xbox Game Pass en mayo del 2024:

Vampire Survivors: Operation Guns (disponible ahora, 10% de descuento para miembros de Game Pass)

(disponible ahora, 10% de descuento para miembros de Game Pass) Aniversario de los 15 años de Minecraft (15 de mayo)

(15 de mayo) Actualización de Starfield (15 de mayo)

(15 de mayo) 500 Minecoins para Minecraft (con Game Pass Ultimate, a partir del 15 de mayo)

(con Game Pass Ultimate, a partir del 15 de mayo) Beneficios para Naraka: Bladepoint (disponibles ahora)

Juegos que salen de Xbox Game Pass el viernes 31 de mayo de 2024

Chicory: A Colorful Tale (xCloud, consolas y PC)

Farworld Pioneers (xCloud, consolas y PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (xCloud, consolas y PC)

(xCloud, consolas y PC) Pac-man Museum Plus (xCloud, consolas y PC)

Little Witch in the Woods (xCloud, consolas y PC)

Railway Empire II (xCloud, consolas y PC)

Fuente: Xbox