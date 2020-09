Xbox Game Pass: más juegos que llegan y se van en septiembre (2020)

Ya conocimos un montón de juegos que se unieron al excelente servicio Xbox Game Pass en septiembre, pero todavía hay mucho más. Estos son los títulos que podremos jugar en PC, consola y Android (gracias a Xcloud) en los próximos días.

17 de septiembre

Ese día tendremos Company of Heroes 2: Complete Collection. Esta mezcla de tácticas y estrategia en la Segunda Guerra Mundial incluye dos campañas para un solo jugador y nos permite controlar a cinco ejércitos en multijugador (PC).

22 de septiembre

Ya sabíamos que el popular Destiny 2 se iba a unir a Xbox Game Pass con sus expansiones Forsaken y Shadowkeep. (Consola y Android)

También se une al servicio Halo 3: ODST, un ‘spin-off’ de la popular saga de disparos en el que no controlamos a un supersoldado Spartan durante la invasión a New Mombasa. Hablamos de este lanzamiento aquí. (PC y Android)

24 de septiembre

Night in the Woods también llega a Xbox Game Pass. Es un pequeño, pero poderoso y emotivo juego en el que controlamos a Mae, una gata que regresa a su pueblo natal tras abandonar la universidad. Pero las cosas han cambiado y no será fácil reconectar con sus viejos amigos. Los traumas del presente y el pasado siguen acompañándola. (Consola, PC y Android)

En Warhammer: Vermintide 2 vamos a enfrentar las fuerzas del caos y a los Skaven en grupos de cuatro jugadores. Imaginen a Left 4 Dead 2 en un mundo de fantasía y con elementos de RPG. (Consola y Android)

Los juegos que abandonan Xbox Game Pass el 30 de septiembre

Bad North (Consola & PC)

DiRT Rally 2.0 (Consola & PC)

Dishonored 2 (Consola & PC)

Panzer Dragoon Orta (Consola)

Westerado: Double Barreled (Consola)

Yooka-Laylee (Consola)

Fuente: Xbox