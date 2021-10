La semana pasada, PlayStation Studios hizo oficial su adquisición de Bluepoint Games. Frente a esta importante adquisición, parece que Xbox no se quedará estático. Al contrario, parece que se está preparando para blindarse con la adquisición de incluso más estudios.

Durante el más reciente episodio de Grubb Snax podcast, Jeff Grubb —editor en VentureBeat e ‘insider’ de la industria de videojuegos— discutió sobre los planes de Xbox para el futuro cercano. Según Grubb, la compañía tendría en la mira a tres destacados estudios. Estos serían Crystal Dynamics, responsable de la última trilogía de Tomb Raider y Marvel’s Avengers; IO Interactive, mejor conocido por Hitman; y Avalanche Studios, conocido por Just Cause.

¿Cómo funcionaría la adquisición de Crystal Dynamics, IO Interactive y Avalanche Studios por parte de Xbox?

¿Existe la posibilidad de que Crystal Dynamics, IO Interactive y Avalanche Studios terminen bajo el cinturón de Xbox? Por el momento, no hay evidencia sólida al respecto.

Aunque no hay evidencia sólida de que alguna de estas adquisiciones se vuelva realidad, Jeff Grubb dijo que Xbox busca hacer proyectos conjuntos con estos estudios. El periodista puso como ejemplo la colaboración entre The Initiative y Crystal Dynamics para Perfect Dark. Tras “probar las aguas”, Xbox consideraría comprarlos. Ahora, más allá de la falta de evidencia, cabe recordar que Crystal Dynamics es subsidiaria de Square Enix y es poco probable que sea vendida. No obstante, la compra de IO Interactive y Avalanche Studios es más probable.

Nuevamente insistimos que tomen esta información de Jeff Grubb con escepticismo.

Fuente: Grubb Snax podcast