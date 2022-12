Xbox Games with Gold: estos son los juegos que llegarán en enero (2023)

Desde que abandonó a la consola Xbox 360, este servicio se ha enfocado en títulos independientes no tan conocidos. Aunque eso ha molestado algunos usuarios, es una gran oportunidad para disfrutar juegos que nunca hubieramos probado de otra forma. Vamos a conocer cuáles son los juegos que llegarán a Xbox One y Series X|S mediante Games with Gold en enero de 2023.

Se trata de Iris Fall y Autonauts.

Iris Fall

Esta aventura llena de acertijos se destaca por su llamativo estilo visual. Controlamos a Iris, una joven niña que sigue a un gato negro a un laberíntico mundo de puzles y secretos. Estará disponible para ser ingresado a nuestras bibliotecas entre el lunes 1 y el martes 31 de enero de 2023.

Pueden leer nuestra reseña de la versión para PS4 aquí.

Autonauts

El segundo de los juegos de Xbox Games with Gold estará disponible entre el lunes 16 de enero y el miércoles 15 de febrero de 2023. Este es un juego de construcción de ciudades en el que comenzamos recogiendo palos y piedras del suelo y terminamos con ejercitos de robots constructores dando forma a una metrópolis de forma automática.

Recuerden que todavía están a tiempo de agregar los juegos de diciembre de 2022 a sus bibliotecas.

Fuente: Xbox