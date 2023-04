Xbox Games with Gold: estos son los juegos que llegarán en mayo (2023)

A lo largo de mayo de 2023, los suscriptores del servicio Xbox Games with Gold van a recibir un par de juegos muy interesantes, uno de los cuales los llevará a participar en carreras en una galaxia muy, muy lejana.

Los juegos que podremos jugar este mes que viene son Star Wars Episode I Racer y Hoa.

Star Wars Episode I Racer

Este juego no necesita presentación, pues es la versión mejorada de uno de los más recordados títulos clásicos de La guerra de las galaxias. Vamos a participar en carreras de pods inspiradas por las que vimos en la película La amenaza fantasma como el pequeño Anakin Skywalker, Sebulba u otro de los corredores.

Podremos agregar este juego sin costo a nuestras bibliotecas de Xbox One y Xbox Series X|S entre el lunes 1 y el miércoles 31 de mayo de 2023.

Hoa

Este es un bello y relajante juego de puzles y plataformas en el que controlamos a un hada llamada Hoa que regresa a su mundo para restaurar su belleza.

Este título estará disponible gratis para suscriptores entre el martes 16 de mayo y el jueves 15 de junio de 2023.

Todavía tienen tiempo para conseguir los juegos de Xbox Games with Gold de este mes antes de que llegue mayo de 2023. Se trata de Peaky Blinders: Mastermind y Out of Space: Couch Edition.

Fuente: Xbox