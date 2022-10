La verdad es que extrañamos bastante la época en que este servicio ofrecía juegos de Xbox 360, pues eso le permitía una oferta con una mayor variedad. En el mes de noviembre de 2022, Xbox Games with Gold nos trae un par de juegos de Xbox One y Series X|S que pueden algo desconocidos, pero no por eso poco interesantes.

Los juegos del mes serán Praetorians – HD Remaster y Dead End Job. Vamos a conocer de qué se tratan.

Praetorians – HD Remaster

Este es un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Pyro Studios y publicado originalmente en 2002 para PC. La versión remasterizada que llega a Xbox Games With Gold en noviembre es obra de Torus Games.

Este juego está basado en las campañas reales del ejército romano en Britania y Galia en el siglo I a.c. Además de controlar a los romanos, también podemos hacernos al mando del Reino Ptolemaico o las tribus bárbaras.

Estará disponible sin costo alguno entre el martes 1 y el miércoles 30 de noviembre de 2022. Una vez agregado a nuestra biblioteca, permanecerá allí mientras sigamos suscritos al servicio.

Dead End Job

Este juego de disparos, que se disfruta más en modo multijugador cooperativo, nos pone en control de un empleado de bajo nivel que debe atrapar fantasmas para una empresa que no le paga muy bien. Esta visualmente inspirado en Ren & Stimpy y las referencias a Los cazafantasmas están a la orden del día.

Pueden encontrar el segundo de estos juegos en Xbox Games With Gold entre el miércoles 16 de noviembre y el jueves 15 de diciembre de 2022. Una vez agregado a nuestra biblioteca, permanecerá allí mientras sigamos suscritos al servicio.

Recuerden que todavía estamos a tiempo de agregar a nuestras biblioteca los juegos de octubre.

Fuente: Xbox