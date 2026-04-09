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Xbox hará algunos cambios al sistema de logros y los jugadores están felices por eso

Ahora se pueden mostrar con más orgullo.

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En medio de todas las malas noticias que han rodeado a la división de juegos de Microsoft en el último par de años es agradable poder reportar algo positivo para variar, por más pequeño que sea. Xbox anunció que está puliendo el sistema de logros de su plataforma con algunos cambios pequeños, pero muy bienvenidos que había sido solicitados por los jugadores desde hace años.

Este anunció llegó mediante la página oficial de Xbox y consiste en los siguientes cambios que ya comenzaron a aparecer a algunos de los miembros del programa Insiders.

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  • Nuevos íconos y animaciones en logros raros
  • Notificaciones de logros en colores personalizados
  • Esconder juegos del historial de logros
  • Resaltar los juegos 100% completados
  • Filtro para ver los juegos completados

Inicialmente, estos cambios al sistema de logros de Xbox solo están disponibles para miembros del programa Insiders y les irán apareciendo poco a poco. Todavía no han dicho la fecha en que estarán disponibles para todo el resto de la comunidad, pero ya está confirmado que llegarán «más adelante».

Aunque estas son mejoras menores, la reacción de los jugadores ha sido muy positiva en foros y redes sociales. Algunos de estos cambios habían sido solicitados por la comunidad desde hace años y ya hay algunos que están celebrando esta novedad como un indicador de que vienen cosas buenas bajo la dirección de Asha Sharma. Por supuesto, está por verse si esto de verdad es así y muchos todavía temen un futuro en el que la siguiente consola de Xbox esté llena de basura IA y con los precios de Game Pass por las nubes.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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