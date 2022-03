Xbox ya no permitiría compartir videos directamente a Twitter

Si te gusta compartir contenido de tus juegos favoritos directamente a tus redes sociales, una próxima actualización realizada por Microsoft podría arruinar tu experiencia. Después de todo, usuarios del programa Xbox Insider notaron que ya no se puede compartir videos directamente a Twitter desde sus consolas.

Xbox Insider es un programa que reúne a un grupo selecto de personas para probar anticipadamente herramientas, opciones y juegos para PC, consolas Xbox y celular. Teniendo esto en cuenta, los participantes habrían notado recientemente una actualización que remueve la opción de compartir contenido como capturas de pantalla o videos a Twitter.

Captura de pantalla de la nueva forma de compartir contenido a redes sociales desde Xbox.

«¿Ya no se pueden subir videos ni capturas desde Xbox a Twitter y otras redes sociales?»

Esto no significa necesariamente que ya no se puedan subir videos a Twitter desde tu Xbox One o Xbox Series X/S. Eso sí, el proceso se hace más largo y tedioso. Básicamente, esto obligaría a los jugadores a enviar el contenido a sus celulares y de ahí subirlo a redes sociales.

Esta afirmación tiene sentido, porque lo que antes era el botón para compartir a Twitter ahora son una serie de íconos de varias redes sociales para compartir desde el celular. Aquí se pueden ver los íconos de no solo del ave azul, sino también de Instagram, Whatsapp y Facebook. El paso del celular sería obligatorio, por lo que ahora sería más engorroso al tardar más tiempo para llegar al lugar final.

Curiosamente, todavía existiría la opción para enlazar la cuenta de Twitter a la de Xbox. No obstante, el único propósito aparente sería simplemente mostrar la cuenta de la red social en el perfil.

No se sabe si la razón detrás de esta decisión sea eliminar una opción poco utilizada o simplemente querer deshacerse de la opción de Twitter. Tampoco se sabe si esto vaya a ser una simple prueba o si en serio vaya a ser publicado en el sistema de las consolas Xbox One y/o Xbox Series X/S.

Fuente: WindowsCentral