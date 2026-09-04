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Xbox limitará el tiempo de juego en la nube a todos los usuarios de Game Pass

No alcanzamos esa nube.

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Una de las más promocionadas características de Xbox Game Pass es la capacidad de ejecutar juegos directamente en «la nube» mediante cualquier dispositivo, incluyendo teléfonos móviles, sin necesidad de descargarlos e instalarlos. Si ustedes eran unos de los pocos jugadores que en realidad usaban esta función, les tenemos una mala noticia. Muy pronto van a ver muy limitado su tiempo de juego a menos que paguen más.

Microsoft anunció que, a partir de noviembre de 2026, el servicio de Xbox Cloud Gaming al que tienen acceso los suscriptores de Game Pass pasará a tener un número limite de horas mensuales dependiendo el nivel de la suscripción:

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  • Game Pass Essential: 5 horas
  • Game Pass Premium: 10 horas
  • Game Pass Ultimate: 15 horas

Una vez alcanzado el límite de horas, los jugadores tendrán que quieran seguir usando el servicio tendrán que comprar horas de juego adicionales en la tienda Xbox. Esto no estará limitado a los usuarios de Game Pass, así que cualquier persona que quiera comprar tiempo de juego en la nube podrá hacerlo aunque no tengan una suscripción.

Según Microsoft, este cambio se debe a los altos costos de proveer el servicio. Como bien sabemos, el abuso que las empresas de inteligencia artificial generativa están haciendo de los data centers y la acaparación de componentes como memoria RAM ha provocado el encarecimiento de toda clase de productos y servicios computacionales. Lo que Microsoft no informa en su comunicado es que ellos son unos de los culpables de este problema.

Algo interesante que mencionan es que esto solamente afectará a un 4% de usuarios de Xbox Game Pass, indicando que el servicio de Cloud Gaming es algo muy poco usado.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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