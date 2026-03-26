Xbox Partner Preview: Alien Deathstorm, Serious Sam: Shatterverse y todos los nuevos juegos presentados en el evento

Durante el Xbox Partner Preview de marzo del 2026 Microsoft compartió una gran cantidad de juegos que llegarán a su ecosistema a corto y mediano plazo. Durante la transmisión de 30 minutos, narrada por el actor Aaron Paul, se presentaron un total de 19 juegos. Todos estos anuncios, los recopilamos en una nota que pueden consultar en el siguiente enlace. Catorce de los juegos presentados estarán disponibles desde su primer día de lanzamiento a través de Xbox Game Pass Ultimate y nueve fueron revelados por primera vez. Así que a continuación, les contaremos un poco más sobre los nuevos juegos o World Premiere presentados durante el Xbox Partner Preview de marzo del 2026.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Alien Deathstorm. Seguir

Hunter: The Reckoning – Deathwish

La transmisión inició con el anuncio de Hunter: The Reckoning – Deathwish. Este es un videojuego de acción en primera persona desarrollado dentro del universo de World of Darkness. La historia, por lo visto en este primer adelanto, sigue a un equipo de cazadores cuyo objetivo es eliminar a un vampiro que utiliza la identidad de un oficial de la ley para ocultarse.

Por el momento, sabemos que Hunter: The Reckoning – Deathwish llegará en algún momento del tercer trimestre del 2026. Este juego, estará disponible en las consolas Xbox Series X|S, PC y a través de Xbox Cloud. Además, contará con la funcionalidad Xbox Play Anywhere, que permite a los usuarios acceder al juego en consola y PC con una sola compra y compartir archivos de guardado.

Alien Deathstorm

El estudio Rebellion, conocido por franquicias como Sniper Elite y el próximo Atomfall, presentó Alien Deathstorm. Este juego es una aventura de supervivencia en primera persona. La acción se sitúa al jugador en una colonia fuera del planeta Tierra que ha sido devastada por condiciones climáticas extremas y criaturas hostiles.

El objetivo del jugador es investigar los sucesos de la colonia mientras lucha por su vida. El juego llegará a Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud y estará disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass desde su lanzamiento.

Serious Sam: Shatterverse

La franquicia Serious Sam regresa con Shatterverse. En esta ocasión, la historia se centra en la colaboración de cinco versiones de «Sam» provenientes de universos alternos. Estos personajes deben trabajar en conjunto para detener a Mental, el antagonista recurrente de esta saga de videojuegos.

Gracias al tráiler presentado en Xbox Partner Preview de marzo del 2026 sabemos que cada una de las cinco variantes de Sam posee habilidades únicas que complementan el arsenal de armas pesadas característico de la franquicia. El enfoque principal sigue siendo el combate desenfrenado contra hordas masivas de enemigos. Serious Sam: Shatterverse llegará a Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud con compatibilidad con Xbox Play Anywhere en algún momento del 2026.

Artificial Detective

Artificial Detective, el título con el que cerró el Xbox Partner Preview de marzo del 2026, es una aventura de ciencia ficción postapocalíptica con una perspectiva de cámara en tercera persona. La historia presenta a un robot detective que intenta resolver el misterio detrás de la desaparición de la humanidad.

Durante su investigación se encuentra con el que parece ser el único niño humano superviviente, el cual se convierte en el compañero del robot durante la investigación. El título combina elementos de resolución de acertijos con secuencias de acción y su lanzamiento está previsto para el año 2027 en Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud.

Moosa: Dirty Fate

Ambientado en la Corea feudal, Moosa: Dirty Fate es un juego de acción cuya estética visual se inspira en la pintura coreana tradicional. La historia sitúa al jugador en una tierra donde una fuerza desconocida ha destruido las cosechas, obligando a la población a tomar medidas extremas para sobrevivir.

El jugador asume el rol de un guerrero que debe rastrear esta amenaza. El sistema de juego se basa en el combate en tercera persona y la exploración de paisajes estilizados. El lanzamiento se estima para 2027 en las plataformas de Xbox y PC, incluyendo su disponibilidad en Xbox Game Pass.

Vaunted

Vaunted, otro de los títulos que fueron revelados por primera vez en la transmisión, es un videojuego que mezcla el género de rol táctico con elementos de acción. El combate de Vaunted, combina la planificación por turnos con ejecuciones en tiempo real y su historia se presenta a través de tres narradores, quienes relatan la historia de una expedición fallida, en los que no se puede confiar plenamente. Este título llegará primero a PC a finales de 2026.

The Eternal Life of Goldman

The Eternal Life of Goldman es un juego de plataformas cuyo apartado visual ha sido elaborado totalmente a mano, utilizando técnicas de animación fotograma por fotograma. La historia se inspira en fábulas y mitos, donde el protagonista, Goldman, debe utilizar su bastón y diversas habilidades para encontrar y derrotar a una criatura mística conocida como «La Deidad».

The Eternal Life of Goldman, otro de los nuevos juegos presentados en el Xbox Partner Preview de marzo llegará en algún momento del 2026 a Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud y actualmente ya se encuentra disponible su demostración en las tiendas en línea de Steam y demás plataformas en las que saldrá.

Frog Sqwad

Dirigido al juego cooperativo, Frog Sqwad es un título de plataformas y acertijos con físicas de tipo «slapstick». El objetivo es explorar alcantarillas para recolectar comida para el «Rey del Pantano». Los jugadores utilizan las lenguas pegajosas de las ranas para desplazarse por los niveles. El juego admite hasta ocho jugadores en modo cooperativo y su lanzamiento está fijado para junio de 2026 en Xbox Game Pass y se ha confirmado su compatibilidad con Xbox Play Anywhere.

Bluey’s Happy Snaps

En este título, los jugadores encarnarán a los personajes Bluey y Bingo en una aventura centrada en la fotografía. Utilizando una cámara especial, los jugadores pueden capturar momentos en locaciones basadas en la serie de televisión original —en la cual se basa el juego — y coleccionar elementos en un álbum de recortes virtual. El lanzamiento de Bluey’s Happy Snaps está programado para consolas de actual y anterior generación Xbox, PC y Game Pass para finales de 2026.

Fuente: Xbox

N